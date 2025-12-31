onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Vefat Etti

Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Vefat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 17:58

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan, sonrasında yorumculuk yapan Gökmen Özdenak, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbolculuğu ve yorumculuğu ile dikkat çeken isimlerden olmuştu.

Futbolculuğu ve yorumculuğu ile dikkat çeken isimlerden olmuştu.

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak’tan acı haber geldi.

78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık’ta geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda süren iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden Özdenak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk futboluna hem sahadaki kariyeriyle hem de yorumculuk döneminde yaptığı değerlendirmelerle iz bırakan Özdenak’ın vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın