Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Vefat Etti

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak’tan acı haber geldi.

78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık’ta geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda süren iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden Özdenak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk futboluna hem sahadaki kariyeriyle hem de yorumculuk döneminde yaptığı değerlendirmelerle iz bırakan Özdenak’ın vefatı spor camiasında büyük üzüntü yarattı.