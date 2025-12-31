Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Vefat Etti
Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan, sonrasında yorumculuk yapan Gökmen Özdenak, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolculuğu ve yorumculuğu ile dikkat çeken isimlerden olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın