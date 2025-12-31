onedio
Gökmen Özdenak Kimdir? Gökmen Özdenak Neden Vefat Etti?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 18:20

Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılan efsane isim sevenlerini yasa boğdu. Peki ya Gökmen Özdenak kimdir, nereliydi, kaç yaşındaydı? Gökmen Özdenak’ın kariyer başlangıcı nasıl olmuştu? İşte tüm detaylar…

Gökmen Özdenak Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

22 Haziran 1947’de İstanbul’da dünyaya gelen Gökmen Özdenak, Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alıyordu. Futbolculuk kariyerinde özellikle Galatasaray ve İstanbulspor formalarıyla iz bırakan Özdenak, sahalardaki başarısının ardından spor yazarlığı yaparak da futbol dünyasındaki etkisini sürdürmüştü.

Gökmen Özdenak’ın Kariyeri

Özdenak, profesyonel futbol hayatında İstanbulspor ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği uzun yıllar boyunca takımın önemli başarılarında pay sahibi oldu; bu süreçte 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadronun içinde yer aldı. 1976 yılında attığı golle Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golüne imza atarak kulüp tarihine geçti. Gol yollarındaki etkinliği ve özellikle kafa golleriyle adından söz ettiren oyuncu, 1980 yılında aktif futbol kariyerine veda etti.

Futbolseverler tarafından “Ayı Gökmen” lakabıyla da tanınan Özdenak, saha sonrası dönemde spor yazarlığına yöneldi. Uzun yıllar boyunca farklı televizyon kanallarında yayımlanan Telegol programında yorumculuk yaptı. 2015’ten itibaren ise Ziya Şengül ile birlikte TVem ekranlarında yayınlanan Serbest Vuruş programında futbol yorumlarıyla izleyici karşısına çıkmaya devam etti.

Gökmen Özdenak Neden Vefat Etti?

Galatasaray’ın eski futbolcularından, 78 yaşındaki Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü öğleden sonra evinde aniden rahatsızlandı. Uzun süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Özdenak’ın bu sırada nefesinin kesildiği ve yaklaşık 40 dakika boyunca hayati tehlike yaşadığı öğrenildi. Evde nabzı duran Özdenak’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık görevlisi yaptı. Kalbi iki kez duran Özdenak, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü. Ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınan Gökmen Özdenak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

