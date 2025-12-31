Gökmen Özdenak Kimdir? Gökmen Özdenak Neden Vefat Etti?

Özdenak, profesyonel futbol hayatında İstanbulspor ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği uzun yıllar boyunca takımın önemli başarılarında pay sahibi oldu; bu süreçte 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadronun içinde yer aldı. 1976 yılında attığı golle Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golüne imza atarak kulüp tarihine geçti. Gol yollarındaki etkinliği ve özellikle kafa golleriyle adından söz ettiren oyuncu, 1980 yılında aktif futbol kariyerine veda etti.

Futbolseverler tarafından “Ayı Gökmen” lakabıyla da tanınan Özdenak, saha sonrası dönemde spor yazarlığına yöneldi. Uzun yıllar boyunca farklı televizyon kanallarında yayımlanan Telegol programında yorumculuk yaptı. 2015’ten itibaren ise Ziya Şengül ile birlikte TVem ekranlarında yayınlanan Serbest Vuruş programında futbol yorumlarıyla izleyici karşısına çıkmaya devam etti.