Donald Trump: "Operasyon Planlanandan Daha Hızlı Gidiyor, Kara Harekatına Gerek Kalmayacak!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 07:04

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yakında öğreneceksiniz' ifadelerini kullandı. Trump, İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından "News Nation" isimli haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Büyükelçilik saldırısı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılar için İran’a misilleme yapacaklarını belirten Trump, bunun ne olacağı konusunda ise 'Yakında öğreneceksiniz' ifadelerini kullandı. İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Trump, 'Onlara muazzam bir zarar veriyoruz' dedi. İran’daki hedeflerine ulaşmalarına az bir zaman kaldığını söyleyen Trump, 'Çok şey biliyorum ve başarıldığında kesinlikle haberim olacak. Çok yaklaştık. Çok fazla zarar veriyoruz, onları çok geriye götürüyoruz' dedi.

Trump, İran’ın nükleer kapasitesine ve füzelerine verilen zarara atıfta bulunarak ABD operasyonunun 'planlanandan daha hızlı' gittiğini söyledi. İran'ın şu anda kimin kontrolünde olduğu sorusuna 'Çok yakında öğreneceksiniz' yanıtını veren Trump, ABD tesislerine veya Amerikan topraklarına yönelik saldırılar konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise 'Hayır. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, bu savaşın bir parçası, durum böyle' değerlendirmesinde bulundu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
