Donald Trump: "Operasyon Planlanandan Daha Hızlı Gidiyor, Kara Harekatına Gerek Kalmayacak!”
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yakında öğreneceksiniz' ifadelerini kullandı. Trump, İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından "News Nation" isimli haber sitesine açıklamalarda bulundu.
