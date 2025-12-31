Yeni Formatla Oynanacak Süper Kupa İçin Kulüplerden "Ertelensin" Başvurusu
Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmalarının 5-6 Ocak’ta oynanması planlanırken, Trabzonspor’un bu tarihlerle ilgili TFF’ye erteleme talebinde bulunduğu öğrenildi. Diğer kulüplerin de maçların daha ileri bir tarihte oynanmasından yana görüş bildirdiği ifade edildi.
Kulüpler neden "erteleme" talep ediyor?
Bu sene ilk kez yeni bir format denen Süper Kupa için kulüplerin talebi şok etkisi yarattı.
