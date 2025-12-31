onedio
Yeni Formatla Oynanacak Süper Kupa İçin Kulüplerden "Ertelensin" Başvurusu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 18:17

Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmalarının 5-6 Ocak’ta oynanması planlanırken, Trabzonspor’un bu tarihlerle ilgili TFF’ye erteleme talebinde bulunduğu öğrenildi. Diğer kulüplerin de maçların daha ileri bir tarihte oynanmasından yana görüş bildirdiği ifade edildi.

Kulüpler neden "erteleme" talep ediyor?

Erteleme talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava koşulları, maç takviminin uygun olmaması ve kulüplerin kadro açısından zor bir dönemden geçmesi yer aldı. Karşılaşmalara taraftar ilgisinin düşük kalması da öne çıkan başlıca nedenlerden biri olarak belirtildi.

Bu sene ilk kez yeni bir format denen Süper Kupa için kulüplerin talebi şok etkisi yarattı.

Yeni formatıyla ilk kez oynanacak 2025 Turkcell Süper Kupa’da yarı final heyecanı 5 ve 6 Ocak’ta yaşanacak. 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Ancak biletler satışa çıkmasına rağmen, Galatasaray–Trabzonspor mücadelesinde şu ana kadar yalnızca 5 bin bilet satıldığı ve taraftar ilgisinin beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun, yarı final maçlarının oynanıp oynanmayacağı ya da ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

