Yeni Formatla Oynanacak Süper Kupa İçin Kulüplerden "Ertelensin" Başvurusu

Yeni formatıyla ilk kez oynanacak 2025 Turkcell Süper Kupa’da yarı final heyecanı 5 ve 6 Ocak’ta yaşanacak. 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Ancak biletler satışa çıkmasına rağmen, Galatasaray–Trabzonspor mücadelesinde şu ana kadar yalnızca 5 bin bilet satıldığı ve taraftar ilgisinin beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun, yarı final maçlarının oynanıp oynanmayacağı ya da ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.