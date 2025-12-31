TFF Açıkladı: Ara Transfer Döneminde Takımların Harcama Limitleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Ocak’ta başlayacak ve 6 Şubat’ta sona erecek ara transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. En yüksek harcama limitine 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 lira ile Galatasaray sahip oldu. En düşük harcama limitine sahip olan takım ise 546 milyon 610 bin 657 lira ile Eyüpspor oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF tarafından Trendyol Süper Lig’de mücadele eden takımların ara transfer dönemindeki harcama limitleri açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tüm Süper Lig takımlarının harcama limitleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın