TFF Açıkladı: Ara Transfer Döneminde Takımların Harcama Limitleri Belli Oldu

31.12.2025 - 15:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Ocak’ta başlayacak ve 6 Şubat’ta sona erecek ara transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. En yüksek harcama limitine 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 lira ile Galatasaray sahip oldu. En düşük harcama limitine sahip olan takım ise 546 milyon 610 bin 657 lira ile Eyüpspor oldu.

TFF tarafından Trendyol Süper Lig’de mücadele eden takımların ara transfer dönemindeki harcama limitleri açıklandı.

Galatasaray’ın harcama limiti 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 lira, Trabzonspor’un harcama limiti 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 lira, Fenerbahçe’nin harcama limiti 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 lira ve Beşiktaş’ın harcama limiti 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 lira oldu.

İşte tüm Süper Lig takımlarının harcama limitleri 👇

