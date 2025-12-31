TFF Açıkladı: Ara Transfer Döneminde Takımların Harcama Limitleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Ocak’ta başlayacak ve 6 Şubat’ta sona erecek ara transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. En yüksek harcama limitine 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 lira ile Galatasaray sahip oldu. En düşük harcama limitine sahip olan takım ise 546 milyon 610 bin 657 lira ile Eyüpspor oldu.