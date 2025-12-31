onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Fatih Portakal'dan Galatasaray'ın Suç Duyurusuna Karşı Hamle

Fatih Portakal'dan Galatasaray'ın Suç Duyurusuna Karşı Hamle

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 13:27

Galatasaray, paylaşımları nedeniyle aralarında Fatih Portakal’ın da bulunduğu 18 hesap için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Gazeteci Fatih Portakal, Galatasaray’ın suç duyurusuna karşı avukatı tarafından karşı dava açıldığını söyledi. Portakal, Galatasaray için yaptığı suç duyurusu dilekçesinde “hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve suç uydurma” gibi maddelerin yer aldığını da sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray; Fatih Portakal, Athena Gökhan, Ahmet Ercanlar, Ümit Özat, Sarp Akkaya gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Galatasaray; Fatih Portakal, Athena Gökhan, Ahmet Ercanlar, Ümit Özat, Sarp Akkaya gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Tüm detaylar

Gazeteci Fatih Portakal, kendisinin de Galatasaray için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci Fatih Portakal, kendisinin de Galatasaray için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
twitter.com

Bu sabah itibarıyla o kulübün yetkilileri için Cumhuriyet Savcılığı’na avukatım suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye suç unsuru olarak şunlar yazıldı: Hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve suç uydurma. Yeni yılda görüşmek üzere…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın