Fatih Portakal'dan Galatasaray'ın Suç Duyurusuna Karşı Hamle

Galatasaray, paylaşımları nedeniyle aralarında Fatih Portakal’ın da bulunduğu 18 hesap için savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Gazeteci Fatih Portakal, Galatasaray’ın suç duyurusuna karşı avukatı tarafından karşı dava açıldığını söyledi. Portakal, Galatasaray için yaptığı suç duyurusu dilekçesinde “hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve suç uydurma” gibi maddelerin yer aldığını da sözlerine ekledi.