Galatasaray Ümit Özat'tan Fatih Portakal'a 18 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Galatasaray Spor Kulübü Resmi X hesabından yaptığı açıklamada aralarında Ümit Özat ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu ünlü isimlerin yanısıra anonim olsa da büyük takipçi kitlelerine ulaşan Fenerbahçeli konsept hesapların da bulunduğu 18 hesap sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsimler şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın