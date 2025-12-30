onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray Ümit Özat'tan Fatih Portakal'a 18 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Galatasaray Ümit Özat'tan Fatih Portakal'a 18 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 17:02

Galatasaray Spor Kulübü Resmi X hesabından yaptığı açıklamada aralarında Ümit Özat ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu ünlü isimlerin yanısıra anonim olsa da büyük takipçi kitlelerine ulaşan Fenerbahçeli konsept hesapların da bulunduğu 18 hesap sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md.217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md.220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.

İsimler şöyle;

İsimler şöyle;

— Ahmet Ercanlar

— Ahmet Konanç

— Turgay Demir

— Seher Sultan Yasayacak

— Serkan Gazioğlu

— Ümit Özat

— Rıdvan Aksu

— 12 Numara 

— Lûbe Ayar

— Sarp Akkaya

— Serkan PİLAVOĞLU

— Ömerhan Karamahmutoğlu

— Gökhan Özoğuz

— Murat Şeker

— Baris Tumok

Fatih Portakal

— Feneristcom

— FenerSol1907

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
26
6
6
5
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın