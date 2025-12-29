onedio
Son Kararını Verdi! Milli Futbolcu Kenan Yıldız Juventus'ta Kalıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.12.2025 - 15:30

Tuttosport'un haberine göre Juventus sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Yıldız'la anlaşmaya yakın. Geleceğin en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcuya Torino ekibinin teklifi 4.5 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonuslar şeklinde olacak. Kenan Yıldız anlaşmayı kabul ederse takımın 6 milyon euro ile en çok kazanan futbolcusu olacak.

Kenan'ın peşinde Barcelona ve Real Madrid'in yanısıra pek çok Premier Lig ekibi de vardı.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularını kaptırmaya hevesli görünmeyen Juventus milli futbolcumuza bonuslarıyla beraber 6 milyon euroluk bir sözleşme yapmaya hazır. Tuttusport'un haberine göre bu teklife Kenan Yıldız da sıcak bakıyor.

Spaletti döneminde formu zirveye çıktı. Piyasa değeri 70 milyon euroyu aştı.

Bu sezon çıktığı maçlarda toplam 6 gol ve 6 asistle oynayan Yıldız'la 2030 veya 2031 yılına kadar sözleşme yapılması planlanıyor. Teknik direktör Spaletti'nin oğlu gibi gördüğünü açıkladığı milli futbolcunun takımıyla son kez masaya oturacağı ve anlaşmayı onaylayacağı düşünülüyor.

