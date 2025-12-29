Son Kararını Verdi! Milli Futbolcu Kenan Yıldız Juventus'ta Kalıyor
Tuttosport'un haberine göre Juventus sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Yıldız'la anlaşmaya yakın. Geleceğin en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcuya Torino ekibinin teklifi 4.5 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonuslar şeklinde olacak. Kenan Yıldız anlaşmayı kabul ederse takımın 6 milyon euro ile en çok kazanan futbolcusu olacak.
Kenan'ın peşinde Barcelona ve Real Madrid'in yanısıra pek çok Premier Lig ekibi de vardı.
Spaletti döneminde formu zirveye çıktı. Piyasa değeri 70 milyon euroyu aştı.
