Son Kararını Verdi! Milli Futbolcu Kenan Yıldız Juventus'ta Kalıyor

Tuttosport'un haberine göre Juventus sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kenan Yıldız'la anlaşmaya yakın. Geleceğin en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcuya Torino ekibinin teklifi 4.5 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonuslar şeklinde olacak. Kenan Yıldız anlaşmayı kabul ederse takımın 6 milyon euro ile en çok kazanan futbolcusu olacak.