Arda Güler ve Kenan Yıldız, En İyi 20 Yaş Altı Futbolcular Listesine Girdi

Türk futbolunun yükselen yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa’daki performanslarıyla büyük kulüplerin radarına girmeye devam ediyor. Genç yaşlarına rağmen oyun zekaları, teknik kapasiteleri ve çok yönlü profilleriyle dikkat çeken iki isim, gelecek vadeden en önemli Türk yetenekler arasında gösteriliyor.

İki yıldız dünyadaki futbol otoritelerinin de dikkatini çekiyor.