Arda Güler ve Kenan Yıldız, En İyi 20 Yaş Altı Futbolcular Listesine Girdi
Türk futbolunun yükselen yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa’daki performanslarıyla büyük kulüplerin radarına girmeye devam ediyor. Genç yaşlarına rağmen oyun zekaları, teknik kapasiteleri ve çok yönlü profilleriyle dikkat çeken iki isim, gelecek vadeden en önemli Türk yetenekler arasında gösteriliyor.
İki yıldız dünyadaki futbol otoritelerinin de dikkatini çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2025 yılının en iyi 20 yaş altı takımını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o kadro:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın