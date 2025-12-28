onedio
Arda Güler ve Kenan Yıldız, En İyi 20 Yaş Altı Futbolcular Listesine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 20:39

Türk futbolunun yükselen yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa’daki performanslarıyla büyük kulüplerin radarına girmeye devam ediyor. Genç yaşlarına rağmen oyun zekaları, teknik kapasiteleri ve çok yönlü profilleriyle dikkat çeken iki isim, gelecek vadeden en önemli Türk yetenekler arasında gösteriliyor. 

İki yıldız dünyadaki futbol otoritelerinin de dikkatini çekiyor.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2025 yılının en iyi 20 yaş altı takımını duyurdu.

En iyi takımda Real Madrid ve Juventus'ta bu sezon harika işlere imza atan Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. 

İki futbolcunun yer aldığı ilk 11 dünya çapında da ses getirdi.

İşte o kadro:

