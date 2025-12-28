onedio
Galatasaray'ın Kupada Fethiyespor ile Oynayacağı Stat Camiada Endişeye Neden Oldu

Galatasaray'ın Kupada Fethiyespor ile Oynayacağı Stat Camiada Endişeye Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 20:05

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ikinci hafta heyecanı Fethiye’de yaşanacak. Fethiyespor ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele, 13 Ocak Salı günü Fethiye İlçe Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak.

Ancak maçın oynanacağı statla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüler taraftarlar arasında endişe yarattı.

Stadın durumuna ve bilet fiyatlarına tepki var.

Stadın durumuna ve bilet fiyatlarına tepki var.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, 13 Ocak’ta deplasmanda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak. Maça yaklaşık iki hafta kala açıklanan bilet fiyatları ile karşılaşmanın oynanacağı Fethiye İlçe Stadı’nın mevcut durumu kamuoyunda tartışma yarattı.

Zeminin hali futbol oynamaya elverişli görünmüyor.

Zeminin hali futbol oynamaya elverişli görünmüyor.

Karşılaşma öncesinde Fethiye İlçe Stadı’na 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışmalar sürüyor. Maçta bilet fiyatlarının 5 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkması, karşılaşmayı tribünden izlemeyi planlayan taraftarların sosyal medyada sert tepkilerine yol açtı. Anadolu Ajansı’nın statta yürütülen çalışmalara ilişkin yayımladığı fotoğraflarda zeminin son hali de yer alırken, saha koşulları da eleştirilerin odağı oldu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
