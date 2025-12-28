Galatasaray'ın Kupada Fethiyespor ile Oynayacağı Stat Camiada Endişeye Neden Oldu

Karşılaşma öncesinde Fethiye İlçe Stadı’na 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışmalar sürüyor. Maçta bilet fiyatlarının 5 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkması, karşılaşmayı tribünden izlemeyi planlayan taraftarların sosyal medyada sert tepkilerine yol açtı. Anadolu Ajansı’nın statta yürütülen çalışmalara ilişkin yayımladığı fotoğraflarda zeminin son hali de yer alırken, saha koşulları da eleştirilerin odağı oldu.