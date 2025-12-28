Galatasaray'ın Kupada Fethiyespor ile Oynayacağı Stat Camiada Endişeye Neden Oldu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ikinci hafta heyecanı Fethiye’de yaşanacak. Fethiyespor ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele, 13 Ocak Salı günü Fethiye İlçe Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak.
Ancak maçın oynanacağı statla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüler taraftarlar arasında endişe yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stadın durumuna ve bilet fiyatlarına tepki var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeminin hali futbol oynamaya elverişli görünmüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın