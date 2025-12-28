Eksi 10 Derecede Oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Maçında Kaleci Isınmak İçin Çay İçti
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Yedek kulübesindeki futbolcular soğuk havadan korunmaya çalıştı. Seremoniye çıkan çocuklardan sahadaki futbolcuya, hakemden tribündeki taraftara kadar zor anlar yaşanan maça damgasını vuran an ise Erzurumspor kalecisinin yaptığı olay oldu. Matija Orbanic, soğuktan korunmak için kale arkasına bırakılan çayı içti.
Erzurumspor'un Çorum FK'yı ağırladığı maçta ilginç anlar yaşandı.
Soğuktan çayla korunmaya çalıştı.
