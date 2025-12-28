onedio
Eksi 10 Derecede Oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Maçında Kaleci Isınmak İçin Çay İçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 19:23

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Yedek kulübesindeki futbolcular soğuk havadan korunmaya çalıştı. Seremoniye çıkan çocuklardan sahadaki futbolcuya, hakemden tribündeki taraftara kadar zor anlar yaşanan maça damgasını vuran an ise Erzurumspor kalecisinin yaptığı olay oldu. Matija Orbanic, soğuktan korunmak için kale arkasına bırakılan çayı içti.

Erzurumspor'un Çorum FK'yı ağırladığı maçta ilginç anlar yaşandı.

Erzurumspor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlanan maça tam manasıyla soğuk damga vurdu. Tribündeki taraftarların ve saha kenarındaki oyuncuların battaniyelerle korunmaya çalıştığı maçta sahadaki futbolcular da hayli zorlandı.

Soğuktan çayla korunmaya çalıştı.

Matija Orbanic, soğuktan çaresiz kaldığı dakikalarda kale arkasına bırakılan çayla ısınmaya çalıştı. 

Ekranlara yansıyan görüntüde kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı. 

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
