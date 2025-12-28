onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sadettin Saran’ın Zor Kararı: “Bu Benim Kişisel Davam”

Sadettin Saran’ın Zor Kararı: “Bu Benim Kişisel Davam”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 10:23

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi nedeniyle kongre kararı alacağı iddia edildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de fikir alışverişi yapan Sadettin Saran’ın, “Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum.” dediği öğrenildi.

Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmış ve haftada iki kez imza atması şartıyla serbest kalmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmış ve haftada iki kez imza atması şartıyla serbest kalmıştı.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum, Sadettin Saran’ın kongre kararı almaya hazırlandığını iddia etti.

Tahir Kum’un yazısından Sadettin Saran ile ilgili kısım şu şekilde:

Fenerbahçe’de en çok sorulan ve cevap arayan soru bu... Peki cevabı kimde? Ali Koç’u devirerek başkan seçilen ve camiaya yıllardır özlenen şampiyonluk sinerjisini getiren Sadettin Saran’da... Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve Adli Tıp’ta verdiği saç örneği ‘pozitif’ çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar sonrası kulübe geldiğinde alkışlı karşılama sonrası duygusal anlar yaşayan Saran’ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu... Fenerbahçe Başkanı bu konuda camianın önemli isimleri ve en çok da geçmişte rakibi ancak bu zor süreçte en büyük destekçisi durumundaki Ali Koç ile istişare hâlinde.

Saran’ın aklından geçen ve sesli olarak yöneticilere ve yakın çevresine dillendirdiği konu, ‘Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum. Her ne kadar olay kulübü bağlamasa da bu bazı çevreler tarafından sürekli kullanılacak (haftada iki gün imza, iddianamenin çıkması) gündeme getirilecek. Ben zarar göreyim ama Fenerbahçe görmesin’ şeklinde. Bu düşüncesini Ali Koç ile yaptığı bir saatlik görüşmede de ifade eden Saran, (istifa etmeden) olağanüstü kongre kararıyla camianın tavrını da görmek istiyor. Transfer önceliği kongreye kaymış olan Saran ve yönetimi, camiadan destek görürse yeniden aday olacak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın