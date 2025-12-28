Sadettin Saran’ın Zor Kararı: “Bu Benim Kişisel Davam”
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesi nedeniyle kongre kararı alacağı iddia edildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de fikir alışverişi yapan Sadettin Saran’ın, “Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum.” dediği öğrenildi.
Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmış ve haftada iki kez imza atması şartıyla serbest kalmıştı.
