Sadettin Saran’ın Zor Kararı: “Bu Benim Kişisel Davam”

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum, Sadettin Saran’ın kongre kararı almaya hazırlandığını iddia etti.

Tahir Kum’un yazısından Sadettin Saran ile ilgili kısım şu şekilde:

“Fenerbahçe’de en çok sorulan ve cevap arayan soru bu... Peki cevabı kimde? Ali Koç’u devirerek başkan seçilen ve camiaya yıllardır özlenen şampiyonluk sinerjisini getiren Sadettin Saran’da... Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve Adli Tıp’ta verdiği saç örneği ‘pozitif’ çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar sonrası kulübe geldiğinde alkışlı karşılama sonrası duygusal anlar yaşayan Saran’ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu... Fenerbahçe Başkanı bu konuda camianın önemli isimleri ve en çok da geçmişte rakibi ancak bu zor süreçte en büyük destekçisi durumundaki Ali Koç ile istişare hâlinde.

Saran’ın aklından geçen ve sesli olarak yöneticilere ve yakın çevresine dillendirdiği konu, ‘Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum. Her ne kadar olay kulübü bağlamasa da bu bazı çevreler tarafından sürekli kullanılacak (haftada iki gün imza, iddianamenin çıkması) gündeme getirilecek. Ben zarar göreyim ama Fenerbahçe görmesin’ şeklinde. Bu düşüncesini Ali Koç ile yaptığı bir saatlik görüşmede de ifade eden Saran, (istifa etmeden) olağanüstü kongre kararıyla camianın tavrını da görmek istiyor. Transfer önceliği kongreye kaymış olan Saran ve yönetimi, camiadan destek görürse yeniden aday olacak.”