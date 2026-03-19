Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 21–22 Mart’ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 16:52

21–22 Mart 2026 hafta sonu, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da tiyatro ve sinema tutkunları için dopdolu bir kültür sanat programı sunuyor. Şehir şehir gezerek, hem çocuklara hem yetişkinlere uygun oyun ve filmleri takip edebilir, hafta sonunuzu keyifli bir etkinlik maratonuna dönüştürebilirsiniz.

Ankara Sinema Etkinlikleri

  • Hamnet | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 16:25,19:05,21:45 | Dram | 2D altyazılı

  • Mutluyuz Mu? | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 22:00 | Komedi | Türkçe

  • Cahim 2 | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 14:30,16:40,18:50,21:00 | Korku | Türkçe

  • Deccal 3 | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 14:45,17:00,19:15,21:30 | Korku | Türkçe

  • Cadılar Bayramı Katliamı | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 14:55,17:00,19:05,21:00 | Korku | 2D altyazılı

  • Şarkıcı Balina | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 15:00,17:15,19:30 | Animasyon | Türkçe dublaj

  • Dino Ailesi | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 15:05,17:20,19:35 | Animasyon | Türkçe dublaj

  • Kayıp Kaplan | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 15:10,17:20,19:30 | Animasyon | Türkçe dublaj

  • Dedektif Reptır | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 15:20,17:35,19:50 | Animasyon | Türkçe

  • Hoplayanlar | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 16:00,18:25,20:50 | Animasyon | 3D Türkçe dublaj

  • Şeyatin-i Cin | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 21:40 | Korku | Türkçe

  • Sığınak (Shelter) | Paribu Cineverse Antares | 21 Mart 21:45 | Aksiyon | Türkçe dublaj

 Ankara Tiyatro Etkinlikleri

  • - Ankara’da bu hafta sonu (21-22 Mart) için belirlenmiş özel bir devlet tiyatrosu veya büyük çaplı tiyatro etkinliği bulunmuyor.

İzmir Sinema Etkinlikleri

  • Dino Ailesi: Animasyon, Türkçe dublaj (12:45, 15:00, 17:15, 19:30)

  • Hoplayanlar (Hoppers): Animasyon, Türkçe dublaj (2D: 13:10, 15:40 | 3D: 13:40, 16:05, 18:30, 21:00)

  • Dedektif Reptır: Animasyon, Türkçe (13:20, 15:30, 17:40, 19:50)

  • Kayıp Kaplan: Animasyon, Türkçe dublaj (13:30, 15:40, 17:50, 20:00)

  • Çığlık 7 (Scream 7): Korku, 2D altyazılı (14:05, 16:40, 19:15, 21:50)

  • Cahim 2: Korku, Türkçe (14:20, 16:30, 18:50, 21:05)

  • Deccal 3: Korku, Türkçe (14:40, 17:00, 19:20, 21:40)

  • Şarkıcı Balina: Animasyon, Türkçe dublaj (15:00, 17:15, 19:30)

  • Cadılar Bayramı Katliamı (Die’ced: Reloaded): Korku, 2D altyazılı (16:40, 21:20)

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

  • - Yüzyıllık Yalnızlık: 21 Mart Cumartesi, 17:00 (Márquez romanından uyarlama)

  • - Masumiyet Müzesi: 21 Mart Cumartesi, 18:15 (Tek kişilik oyun)

  • - Kürk Mantolu Madonna: 21 Mart Cumartesi, 19:30 (10+ Yaş, Sabahattin Ali uyarlaması)

  • - Gece Yarısı Kütüphanesi: 21 Mart Cumartesi, 20:30 (18+ Yetişkin oyunu)

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

  • Cahim 2: Korku, 2D (12:50, 14:55, 17:00, 19:05, 21:10)

  • Hoplayanlar: Animasyon, Türkçe dublaj (2D: 13:10, 15:40 | 3D: 13:40, 16:05, 18:30, 21:00)

  • Solo Mio: Komedi, 2D altyazılı (13:15, 19:00, 21:40)

  • Dedektif Raptır: Animasyon, 2D Türkçe (13:20, 15:30, 17:40, 19:50)

  • Hamnet: Dram, 2D altyazılı (13:25, 16:10, 18:55, 21:45)

  • Çığlık 7: Korku, 2D altyazılı (14:05, 16:40, 19:15, 21:50)

  • Deccal 3: Korku, 2D (14:30, 16:50, 19:10, 21:30)

  • Şarkıcı Balina: Animasyon, Türkçe dublaj (15:00, 17:15, 19:30)

  • Savaş Üstüne Savaş: Gerilim, 2D altyazılı (15:35, 21:20)

  • D.I.S.C.O.: Komedi, 2D (22:00)

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

  • Eskişehir’de bu tarihlerde belirgin bir devlet tiyatrosu gösterimi bulunmuyor.

Antalya Sinema Etkinlikleri

  • Şarkıcı Balina: Animasyon (Migros: 14:50, 17:00)

  • Dino Ailesi: Animasyon (Migros: 15:00, 17:15 | MarkAntalya: Çeşitli seanslar)

  • Hoplayanlar: Animasyon (MarkAntalya: 16:10, 18:45, 21:15)

  • Hamnet: Dram (MarkAntalya: 12:30, 16:15, 17:15, 19:00, 21:45, 22:00)

  • Solo Mio: Komedi (MarkAntalya: 16:20, 18:40, 21:00)

  • Çığlık 7: Korku (MarkAntalya: 16:20, 19:00, 21:40)

  • Senden Geriye Kalan: (Migros: 16:30, 19:10, 21:50)

  • Kurtuluş: (MarkAntalya: 19:15, 21:50)

  • Deccal 3: Korku (Migros: 19:30, 21:45 | MarkAntalya: Çeşitli seanslar)

Antalya Tiyatro Etkinlikleri

Haşim İşcan Kültür Merkezi (Devlet Tiyatrosu Sahnesi) - 22 Mart Pazar

  • Kırmızı Cüce: 14:00 (4+ Yaş, Renkli müzikli çocuk oyunu)

  • Umudunu Yitirmeyen Sığırcık: 16:00 (3–6 Yaş, Masal tadında gösteri)

Selda Bağcan Butik Sahnesi (Muratpaşa) - 21 ve 22 Mart

  • Masumiyet Müzesi: 21-22 Mart (Üç perde monolog, yetişkin)

  • Rezonans Kanunu: 22 Mart (Çeşitli seanslar)

  • Dorian Gray’ın Portresi: 22 Mart (Oscar Wilde uyarlaması)

  • Dönüşüm: 22 Mart (Franz Kafka uyarlaması)

  • Kürk Mantolu Madonna: 22 Mart (10+ Yaş, Sabahattin Ali uyarlaması)

Özgün Sahne (Konyaaltı) - 22 Mart Pazar

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 15:00 (1+ Yaş, Dürüstlük öğreten müzikli oyun)

  • Arı Maya Bal Kovanı: 17:00 (1+ Yaş, Sevgi ve iyilik temalı gösteri)

  • İyilik Takımı – Sevginin Gücü: 19:00 (3+ Yaş, İyilik ve paylaşmayı anlatır)

  • Kime Niyet Kime Kısmet: 20:30 (Yetişkinlere yönelik komedi oyunu)

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
