Samet Akaydin ile Bugün Dünya Evine Giren Hazal Çağlar Daha Önce Başka Bir Futbolcuyla Aşk Yaşamış

27.12.2025 - 19:29

Son dönemde futbolcularla oyuncular arasındaki ilişkiler magazin gündeminde sıkça yer bulurken, dikkat çeken bir aşk haberi de Gönül Dağı dizisiyle birçok kişinin tanıdığı oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydin’dan gelmişti. Akaydin'in Instagram üzerinden yaptığı yorumla ortaya çıkan ilişki, hayranlarını sevindirmişti. O ilişki bugün nikahla taçlanınca sosyal medyada bir kez daha eski defterler açıldı.  

Hazal Çağlar'ın eski sevgilisinin de ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Samet Akaydin bugün oyuncu Hazal Çağlar ile dünya evine giriyor.

Bir süredir birlikte olan ikili birlikteliklerini bugün nikah töreniyle taçlandırma kararı aldı. İkilinin mutlu gününde sosyal medyada bir kez daha Hazal Çağlar'ın eski aşkları gündem oldu.

Hazal Çağlar daha önce Abdülkerim Bardakçı ile berabermiş.

Güzel oyuncunun kariyerinin başında olduğu zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakçı ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin sosyal medyada birçok fotoğraf paylaştığı görülürken bugün bu fotoğraflar yeniden hatırlandı.

Samet Akaydin'in nikah şahitleri Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz oldu.

