Samet Akaydin ile Bugün Dünya Evine Giren Hazal Çağlar Daha Önce Başka Bir Futbolcuyla Aşk Yaşamış
Son dönemde futbolcularla oyuncular arasındaki ilişkiler magazin gündeminde sıkça yer bulurken, dikkat çeken bir aşk haberi de Gönül Dağı dizisiyle birçok kişinin tanıdığı oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydin’dan gelmişti. Akaydin'in Instagram üzerinden yaptığı yorumla ortaya çıkan ilişki, hayranlarını sevindirmişti. O ilişki bugün nikahla taçlanınca sosyal medyada bir kez daha eski defterler açıldı.
Hazal Çağlar'ın eski sevgilisinin de ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samet Akaydin bugün oyuncu Hazal Çağlar ile dünya evine giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Çağlar daha önce Abdülkerim Bardakçı ile berabermiş.
Samet Akaydin'in nikah şahitleri Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın