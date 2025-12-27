Samet Akaydin ile Bugün Dünya Evine Giren Hazal Çağlar Daha Önce Başka Bir Futbolcuyla Aşk Yaşamış

Son dönemde futbolcularla oyuncular arasındaki ilişkiler magazin gündeminde sıkça yer bulurken, dikkat çeken bir aşk haberi de Gönül Dağı dizisiyle birçok kişinin tanıdığı oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydin’dan gelmişti. Akaydin'in Instagram üzerinden yaptığı yorumla ortaya çıkan ilişki, hayranlarını sevindirmişti. O ilişki bugün nikahla taçlanınca sosyal medyada bir kez daha eski defterler açıldı.

Hazal Çağlar'ın eski sevgilisinin de ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.