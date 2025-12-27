Ebru Gündeş'in Eski Eşi Tutuklanınca X Ahalisi Goygoy Yapmaktan Geri Durmadı
Sanatçı Ebru Gündeş'in Eylül 2025'te boşandığı iş insanı eşi Murat Özdemir tutuklandı. Eski eş Murat Özdemir'in tutuklanması gündem olurken X ahalisi Ebru Gündeş'in bir eşinin daha kriminal kimliğinin ortaya çıkmasına şaşırarak goygoy yapmaktan geri durmadı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığını açıkladı.
