article/comments
article/share
Ebru Gündeş'in Eski Eşi Tutuklanınca X Ahalisi Goygoy Yapmaktan Geri Durmadı

Ebru Gündeş'in Eski Eşi Tutuklanınca X Ahalisi Goygoy Yapmaktan Geri Durmadı

Ebru Gündeş
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2025 - 13:58

Sanatçı Ebru Gündeş'in Eylül 2025'te boşandığı iş insanı eşi Murat Özdemir tutuklandı. Eski eş Murat Özdemir'in tutuklanması gündem olurken X ahalisi Ebru Gündeş'in bir eşinin daha kriminal kimliğinin ortaya çıkmasına şaşırarak goygoy yapmaktan geri durmadı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığını açıkladı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığını açıkladı.

Şimdiye kadar 4 kez evlilik gerçekleştiren Ebru Gündeş, 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'le Eylül 2025'te boşanmıştı. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı öne sürülürken X'te bambaşka bir gündem oluştu. Geçmişte Reza Zarrab'la da evli olan Ebru Gündeş'in bir eşinin daha kriminal kimliğiyle öne çıkması X'te goygoya neden oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
