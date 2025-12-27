İrem Derici, Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Eleştiren Sinan Akçıl'a Geçmişi Hatırlattı

Kral Müzik'e konuk olan İrem Derici, sanatçıların sahnede giydiği dekolte kıyafetleri konuşurken ismini vermeden Sinan Akçıl'ın bu konuda çok eleştiride bulunduğunu belirtti. Akçıl için 'Sussunlar ya. Bir malum şahıs var ona laf buna laf. Bir sus artık sen. Bana çok güzel şarkılar verdi zamanında ama salça olmasın artık herkese' derken Sinan Akçıl'a geçmişi hatırlatıp 'Kendisinin donla gezdiği dönemler var.' ifadesini kullandı.