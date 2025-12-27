İrem Derici, Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Eleştiren Sinan Akçıl'a Geçmişi Hatırlattı
Kral Müzik'e konuk olan İrem Derici, sanatçıların sahne kıyafetlerindeki dekolteyi konuşurken konuyu Sinan Akçıl'a getirdi. Sanatçıların dekoltelerine bir kişinin karıştığını belirten İrem Derici, Sinan Akçıl'a geçmişi hatırlatan gönderme yapmayı unutmadı.
KAYNAK: Kral Müzik
İrem Derici, sanatçıların sahne kıyafetlerini eleştiren Sinan Akçıl'a yaptığı göndermeyle gündemde.
İrem Derici'nin Sinan Akçıl'a göndermesini buradan izleyebilirsiniz:
