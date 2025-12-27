onedio
İrem Derici, Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Eleştiren Sinan Akçıl'a Geçmişi Hatırlattı

İrem Derici, Sanatçıların Sahne Kıyafetlerini Eleştiren Sinan Akçıl'a Geçmişi Hatırlattı

27.12.2025 - 11:57

27.12.2025 - 11:57

Kral Müzik'e konuk olan İrem Derici, sanatçıların sahne kıyafetlerindeki dekolteyi konuşurken konuyu Sinan Akçıl'a getirdi. Sanatçıların dekoltelerine bir kişinin karıştığını belirten İrem Derici, Sinan Akçıl'a geçmişi hatırlatan gönderme yapmayı unutmadı.

İrem Derici, sanatçıların sahne kıyafetlerini eleştiren Sinan Akçıl'a yaptığı göndermeyle gündemde.

İrem Derici, sanatçıların sahne kıyafetlerini eleştiren Sinan Akçıl'a yaptığı göndermeyle gündemde.

Kral Müzik'e konuk olan İrem Derici, sanatçıların sahnede giydiği dekolte kıyafetleri konuşurken ismini vermeden Sinan Akçıl'ın bu konuda çok eleştiride bulunduğunu belirtti. Akçıl için 'Sussunlar ya. Bir malum şahıs var ona laf buna laf. Bir sus artık sen. Bana çok güzel şarkılar verdi zamanında ama salça olmasın artık herkese' derken Sinan Akçıl'a geçmişi hatırlatıp 'Kendisinin donla gezdiği dönemler var.' ifadesini kullandı.

İrem Derici'nin Sinan Akçıl'a göndermesini buradan izleyebilirsiniz:

