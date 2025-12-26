onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eşine İhanet Ettiği İddia Edilen Ömer Sarıgül, Karısından 10 Milyon TL Tazminat İstedi

Eşine İhanet Ettiği İddia Edilen Ömer Sarıgül, Karısından 10 Milyon TL Tazminat İstedi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 18:06

Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün gelini Revna Sarıgül’ün, eşine ihanet ettiği iddiasıyla Ömer Sarıgül’e boşanma davası açması gündemi sarsmıştı. Dava kapsamında talep edilen 1,5 milyar TL’lik tazminat ile aylık 3,3 milyon TL nafaka kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

Bu gelişmelerin ardından Ömer Sarıgül de karşı hamle yaptı ve Revna Sarıgül’e 10 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası gündemden düşmüyor.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası gündemden düşmüyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu, turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat rakamları nedeniyle magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı davada iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talep etmiş, böylece toplam aylık nafaka isteği 3 milyon 300 bin TL’ye ulaşmıştı. Revna Sarıgül’ün ayrıca 1,5 milyar TL tutarında tazminat talebinde bulunduğu da öne sürülmüştü.

Tarafların uzlaşamaması üzerine anlaşmalı boşanma girişimi sonuçsuz kalmış, süreç çekişmeli boşanmaya dönmüştü. Bu aşamada Revna Sarıgül’ün avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu karar nedeniyle Ömer Sarıgül’ün bir süre çocuklarıyla görüşemediği de iddialar arasında yer almıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Ömer Sarıgül'den eşi Revna Sarıgül'e karşı hamle geldi.

İhanet iddiasıyla boşanma davası açılan Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül'e tazminat davası açtı.

İhanet iddiasıyla boşanma davası açılan Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül'e tazminat davası açtı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül’e 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Ömer Sarıgül'ün avukatı Gözde Egemen'in hazırladığı dava dilekçesinde Revna Sarıgül’ün sadakatsiz şüpheli davranışları olduğu, diyet takıntısı ve yeme bozukluğu yüzünden çocuklarını da böyle beslediği ve aşırı harcama sorunu ve lüks tüketim bağımlılığı olduğu detayları yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın