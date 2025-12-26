Eşine İhanet Ettiği İddia Edilen Ömer Sarıgül, Karısından 10 Milyon TL Tazminat İstedi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu, turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat rakamları nedeniyle magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre Revna Sarıgül, ihanet gerekçesiyle açtığı davada iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka talep etmiş, böylece toplam aylık nafaka isteği 3 milyon 300 bin TL’ye ulaşmıştı. Revna Sarıgül’ün ayrıca 1,5 milyar TL tutarında tazminat talebinde bulunduğu da öne sürülmüştü.

Tarafların uzlaşamaması üzerine anlaşmalı boşanma girişimi sonuçsuz kalmış, süreç çekişmeli boşanmaya dönmüştü. Bu aşamada Revna Sarıgül’ün avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu karar nedeniyle Ömer Sarıgül’ün bir süre çocuklarıyla görüşemediği de iddialar arasında yer almıştı.

Bu gelişmelerin üzerine Ömer Sarıgül'den eşi Revna Sarıgül'e karşı hamle geldi.