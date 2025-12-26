Eşine İhanet Ettiği İddia Edilen Ömer Sarıgül, Karısından 10 Milyon TL Tazminat İstedi
Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün gelini Revna Sarıgül’ün, eşine ihanet ettiği iddiasıyla Ömer Sarıgül’e boşanma davası açması gündemi sarsmıştı. Dava kapsamında talep edilen 1,5 milyar TL’lik tazminat ile aylık 3,3 milyon TL nafaka kamuoyunda uzun süre tartışıldı.
Bu gelişmelerin ardından Ömer Sarıgül de karşı hamle yaptı ve Revna Sarıgül’e 10 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül'ün boşanma davası gündemden düşmüyor.
İhanet iddiasıyla boşanma davası açılan Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül'e tazminat davası açtı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
