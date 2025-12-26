Serenay Sarıkaya'dan Sevgilisi Mert Demir'e Özel Doğum Günü Paylaşımı
Magazin dünyasında isimleri manşetlerden inmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yine tek bir paylaşımla gündemi belirledi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Mert Demir’le çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Mert Demir'in doğum gününü kutlayan Sarıkaya'nın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.
Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir devam eden aşkını konuşmaya devam ediyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
