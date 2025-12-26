Serenay Sarıkaya'dan Sevgilisi Mert Demir'e Özel Doğum Günü Paylaşımı

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz ve hem oyunculuğu hem güzelliğiyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, yaklaşık iki yıldır ünlü şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşıyor.

Başından bu yana sosyal medyanın en tartışmalı çiftleri arasında yer alan ikili, kimileri tarafından çok beğenilirken zaman zaman da tartışmaların odak noktası oluyor. İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaştıkları pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.