Serenay Sarıkaya'dan Sevgilisi Mert Demir'e Özel Doğum Günü Paylaşımı

Ecem Dalgıçoğlu
26.12.2025 - 16:34

Magazin dünyasında isimleri manşetlerden inmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yine tek bir paylaşımla gündemi belirledi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Mert Demir’le çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Mert Demir'in doğum gününü kutlayan Sarıkaya'nın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz ve hem oyunculuğu hem güzelliğiyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, yaklaşık iki yıldır ünlü şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşıyor. 

Başından bu yana sosyal medyanın en tartışmalı çiftleri arasında yer alan ikili, kimileri tarafından çok beğenilirken zaman zaman da tartışmaların odak noktası oluyor. İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaştıkları pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir devam eden aşkını konuşmaya devam ediyor.

Ünlü çift, haklarında sürekli konuşulan reklam aşkı dedikodularına inat paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel oyuncu, sevgilisi Mert Demir’in doğum günü için paylaştığı bu siyah-beyaz kareyle aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Serenay Sarıkaya’nın Instagram hikâyesinde yer verdiği fotoğrafa düştüğü not ise oldukça dikkat çekti:

“İyi ki doğdun kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım…”

