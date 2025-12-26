Oyuncu Kerem Arslanoğlu'ndan Final Yapan Gözleri Karadeniz'deki Set Çalışanının Ölümüyle İlgili Şok İddia

ATV ekranlarının bu sezonki yeni dizilerinden Gözleri Karadeniz, 2 Eylül 2025’te izleyiciyle buluşmuştu. Ancak dizinin 16 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle ekranlara tamamen veda ettiği açıklandı. Bu final hem izleyiciler hem de yapım ekibi için sürpriz olmuştu.

Bu kez gündeme oyuncu Kerem Arslanoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı video düştü. “Gözleri Karadeniz” set ekibindeki karavancı Ahmet Emin Yavuk’un hayatını kaybettiği öğrenilirken, Arslanoğlu, kamuoyuna “kaza” gibi yansıyan sürecin aslında bir şiddet olayı olduğunu iddia ederek “üstü örtülmesin” çağrısı yaptı.

Kaynak: Birsen Altuntaş