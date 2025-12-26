Uzak Şehir'in Başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Tanıtım Lansmanındaki Halleri Goygoy Çıkardı!
Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları izlediğimiz Uzak Şehir uzun süredir reytinglerde zirveyi koruyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi heyecanla takip ediliyor.
Uzak Şehir’deki uyumlarıyla zaten konuşulan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, bu kez dizi gündeminin dışına çıkıp Türkiye’nin tanıtım kampanyası Go Türkiye için yapılan tanıtım lansmanında boy gösterdi.
İşte o anlar:
Lansmandan yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken ikilinin aynı projede yeniden buluşacağı haberi de heyecanı artırdı.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın hal ve hareketleri goygoy çıkardı:
