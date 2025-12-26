onedio
Uzak Şehir'in Başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Tanıtım Lansmanındaki Halleri Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
26.12.2025 - 12:53

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları izlediğimiz Uzak Şehir uzun süredir reytinglerde zirveyi koruyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi heyecanla takip ediliyor.

Uzak Şehir’deki uyumlarıyla zaten konuşulan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, bu kez dizi gündeminin dışına çıkıp Türkiye’nin tanıtım kampanyası Go Türkiye için yapılan tanıtım lansmanında boy gösterdi.

İşte o anlar:

Lansmandan yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken ikilinin aynı projede yeniden buluşacağı haberi de heyecanı artırdı.

İkili, Go Türkiye için hazırlanan “An İstanbul Story” adlı mini serinin yüzü oldu. Proje; 10 bölümden oluşuyor ve Go Türkiye’nin resmi kanallarından paylaşılıyor.

Ozan Akbaba’nın Selim, Sinem Ünsal’ın ise Duru karakterine hayat verdiği; yapımın lansmanı geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın hal ve hareketleri goygoy çıkardı:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
