Ahmet Ümit'in Eserinden Uyarlanan İstanbul Hatırası Dizisinde Tülin Özen'in Partneri Belli Oldu

Ahmet Ümit'in Eserinden Uyarlanan İstanbul Hatırası Dizisinde Tülin Özen'in Partneri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2026 - 14:33

Ünlü yazar Ahmet Ümit'in sevilen eserinden Netflix için uyarlanacak İstanbul Hatırası'nda kadro netleşiyor. Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran ve Tülin Özen’in ardından ekibe ünlü bir isim daha dahil oldu.

Simay Barlas

Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası adlı eseri Netflix'e uyarlanıyor.

Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası adlı eseri Netflix'e uyarlanıyor.

Dizinin sekiz bölümden oluşacağı öğrenildi. Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran ve Tülin Özen'in kadrosuna katıldığı diziye ünlü bir oyuncu daha dahil oldu.

İstanbul Hatırası dizisinde Tülin Özen'in partneri Deniz Celiloğlu oldu.

İstanbul Hatırası dizisinde Tülin Özen'in partneri Deniz Celiloğlu oldu.

Başkomiser Nevzat ve ekibinin İstanbul’un tarihi mekanlarında işlenen 7 cinayeti çözme sürecini konu alan dizide Deniz Celiloğlu “Namık Karaman”ı canlandıracak.  Namık, İstanbul Hatırası romanında ilk kurban olan arkeolog Necdet Denizel‘in sevgilisi Leyla Barkın’la (Tülin Özen) ilişkisi olan ve katil zanlıları arasında gösterilen bir karakter olarak yer alıyordu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
