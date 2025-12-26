Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şeyma Subaşı'dan İlk Sözlü Açıklama Geldi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı, bazıları için de yakalama kararı verildiği; bir kısmının ise adreslerinde bulunamadığı ortaya çıkmıştı.
Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Şeyma Subaşı “ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunmuş, ardından Kur’an-ı Kerim paylaşımı yapmıştı. Subaşı sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
18 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmişti.
Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz saatlerde ardı ardına paylaşımlar geldi.
"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim" diyen Subaşı, sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında konuştu.
"Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez" ifadelerini kullanan Subaşı, sözlerini böyle noktaladı.
