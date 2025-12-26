onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şeyma Subaşı'dan İlk Sözlü Açıklama Geldi!

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şeyma Subaşı'dan İlk Sözlü Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2025 - 09:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı, bazıları için de yakalama kararı verildiği; bir kısmının ise adreslerinde bulunamadığı ortaya çıkmıştı.

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Şeyma Subaşı “ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunmuş, ardından Kur’an-ı Kerim paylaşımı yapmıştı. Subaşı sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmişti.

18 Aralık günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklenmişti.

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından “Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim” şeklinde açıklama yapmıştı.

Ardından sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim paylaşımında bulunmuştu.

Şeyma Subaşı'nın son paylaşımının detaylarından bahsetmiştik:

Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz saatlerde ardı ardına paylaşımlar geldi.

"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim" diyen Subaşı, sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında konuştu.

"Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez" ifadelerini kullanan Subaşı, sözlerini böyle noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın