Emir Can İğrek'in Eski Sevgilisinin Yaptığı Paylaşım ve Ardından Gelen Yorumlara Verdiği Cevaplar Şoke Etti!
Emir Can İğrek ve İrem Yalçınkaya'nın ilişkisi bitmiş olsa da sosyal medyada paylaşılan bir video ikilinin isimlerini yeniden gündeme getirdi. İrem Yalçınkaya’nın TikTok’ta paylaştığı Ali Cabbar şarkısıyla dans videosu ve altına bıraktığı yorumlar büyük ses getirdi.
Son yılların en çok dinlenen isimlerinden Emir Can İğrek, “Nalan” “Ali Cabbar” gibi şarkılarıyla popülaritesini ikiye katlamış isimlerden.
İrem Yalçınkaya’nın dün TikTok’ta paylaştığı video, kısa sürede yorumları ve aldığı etkileşimlerle dikkat çekti.
O yorumlardan bazılarını şöyle bırakalım:
O paylaşımı buradan izleyebilirsiniz :
