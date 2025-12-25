Emir Can İğrek'in Eski Sevgilisinin Yaptığı Paylaşım ve Ardından Gelen Yorumlara Verdiği Cevaplar Şoke Etti!

Özel hayatını çok göz önünde yaşamasa da, bir dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde adı aşk hayatıyla da gündeme gelen Emir Can İğrek'in o dönemde yanında gördüğümüz isim İrem Yalçınkaya’ydı.

İrem Yalçınkaya, bir dönem Emir Can İğrek’le yaşadığı ilişkiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmış, ikilinin birlikte paylaşımları ve görünür halleri, özellikle o dönem magazin ve sosyal medyada ilgi çekmiş; sonrasında ise yollarını ayırdıklarına dair haberler çıkmıştı.

Emir Can İğrek en çok merak edilen şarkılarından “Nalan” için, şarkının ilhamı olan kişinin isminin Nalan olmadığını, o kişi rahatsız olmasın diye fazla konuşmak istemediğini söylemişti.

Öte yandan 2025’te çıkan “Ruj” klibinde oynayan kadının İrem Yalçınkaya’ya benzediği yönünde haberler yapılmış ve sosyal medyada “eski sevgiliye gönderme mi?” tartışması başlamıştı.