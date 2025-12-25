onedio
Emir Can İğrek'in Eski Sevgilisinin Yaptığı Paylaşım ve Ardından Gelen Yorumlara Verdiği Cevaplar Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 13:37

Emir Can İğrek ve İrem Yalçınkaya'nın ilişkisi bitmiş olsa da sosyal medyada paylaşılan bir video ikilinin isimlerini yeniden gündeme getirdi. İrem Yalçınkaya’nın TikTok’ta paylaştığı Ali Cabbar şarkısıyla dans videosu ve altına bıraktığı yorumlar büyük ses getirdi.

Son yılların en çok dinlenen isimlerinden Emir Can İğrek, “Nalan” “Ali Cabbar” gibi şarkılarıyla popülaritesini ikiye katlamış isimlerden.

Özel hayatını çok göz önünde yaşamasa da, bir dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde adı aşk hayatıyla da gündeme gelen Emir Can İğrek'in o dönemde yanında gördüğümüz isim İrem Yalçınkaya’ydı.

İrem Yalçınkaya, bir dönem Emir Can İğrek’le yaşadığı ilişkiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmış, ikilinin birlikte paylaşımları ve görünür halleri, özellikle o dönem magazin ve sosyal medyada ilgi çekmiş; sonrasında ise yollarını ayırdıklarına dair haberler çıkmıştı.

Emir Can İğrek en çok merak edilen şarkılarından “Nalan” için, şarkının ilhamı olan kişinin isminin Nalan olmadığını, o kişi rahatsız olmasın diye fazla konuşmak istemediğini söylemişti.

Öte yandan 2025’te çıkan “Ruj” klibinde oynayan kadının İrem Yalçınkaya’ya benzediği yönünde haberler yapılmış ve sosyal medyada “eski sevgiliye gönderme mi?” tartışması başlamıştı.

İrem Yalçınkaya’nın dün TikTok’ta paylaştığı video, kısa sürede yorumları ve aldığı etkileşimlerle dikkat çekti.

İrem Yalçınkaya’nın paylaşımı özellikle seçilen şarkı nedeniyle dikkat çekti. Videoda Yalçınkaya ve arkadaşlarının Emir Can İğrek’in “Ali Cabbar” şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüler olay oldu.

Asıl gündem ise videonun altına gelen yorumlarla oluştu. Bir kullanıcının “Emir’in popülerliği yükselince barışmaya çalışma çabaları” şeklindeki yorumuna, İrem Yalçınkaya'dan “Biz şu an daha ünlüyüz” cevabı geldi.

Yorumlardaki “Barışın artık” sözlerine de Yalçınkaya'nın “Emir Can bundan yeni bir şarkı çıkarır” cevabı dikkat çekti.

O yorumlardan bazılarını şöyle bırakalım:

O paylaşımı buradan izleyebilirsiniz :

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın