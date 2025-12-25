Trump'ı Yerlere Göklere Sığdıramayan Nicki Minaj Instagram'da Bir Günde 10 Milyon Takipçi Kaybetti!

Nicki Minaj’ın tepki çekmesinin temel nedeni, Turning Point USA’nın AmericaFest etkinliğinde Donald Trump hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler oldu. Sahnede yaptığı konuşmada Trump’tan “yakışıklı” ve “karizmatik” bir lider olarak söz eden Minaj, Amerika Başkanı'nın genç erkekler için iyi bir rol model olduğunu da dile getirdi. Bu sözler, Trump karşıtlığının güçlü olduğu pop müzik dünyasında ve Minaj’ın kendi hayran kitlesi içinde büyük rahatsızlık yarattı.