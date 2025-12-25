onedio
Trump'ı Yerlere Göklere Sığdıramayan Nicki Minaj Instagram'da Bir Günde 10 Milyon Takipçi Kaybetti!

Trump'ı Yerlere Göklere Sığdıramayan Nicki Minaj Instagram'da Bir Günde 10 Milyon Takipçi Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 11:47

Nicki Minaj cephesinde ortalık yine karıştı. Ünlü ismin Trump hakkındaki sözleri ve arkasından gelen büyük tartışma gündemi salladı. Turning Point USA’nın etkinliğinde yaptığı konuşmada Donald Trump’ı öven Minaj, kısa sürede sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler büyüyünce de gözler hem düşen takipçi sayısına hem de Instagram hesabının ortadan kaybolmasına çevrildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünya çapında şarkılarıyla tanınan Nicki Minaj'ın Trump hakkındaki sözleri başına büyük bela oldu.

Dünya çapında şarkılarıyla tanınan Nicki Minaj'ın Trump hakkındaki sözleri başına büyük bela oldu.

Nicki Minaj, 21 Aralık 2025’te TPUSA’nın AmericaFest etkinliğinde Charlie Kirk’in dul eşi Erika Kirk ile sahneye çıkarak Başkan Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’e övgülerde bulundu. Bu beklenmedik siyasi çıkış, özellikle hayran kitlesi içinde tepkilere yol açtı.

Minaj’ın bu çıkışı sonrası Instagram’da yaklaşık 10 milyon takipçi kaybettiği ve bunun üzerine hesabını kapattığı iddia edildi.

Minaj’ın bu çıkışı sonrası Instagram’da yaklaşık 10 milyon takipçi kaybettiği ve bunun üzerine hesabını kapattığı iddia edildi.

Nicki Minaj’ın tepki çekmesinin temel nedeni, Turning Point USA’nın AmericaFest etkinliğinde Donald Trump hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler oldu. Sahnede yaptığı konuşmada Trump’tan “yakışıklı” ve “karizmatik” bir lider olarak söz eden Minaj, Amerika Başkanı'nın genç erkekler için iyi bir rol model olduğunu da dile getirdi. Bu sözler, Trump karşıtlığının güçlü olduğu pop müzik dünyasında ve Minaj’ın kendi hayran kitlesi içinde büyük rahatsızlık yarattı.

Murat Alanyurt

vardır bir SIKINTISI