Trump'ı Yerlere Göklere Sığdıramayan Nicki Minaj Instagram'da Bir Günde 10 Milyon Takipçi Kaybetti!
Nicki Minaj cephesinde ortalık yine karıştı. Ünlü ismin Trump hakkındaki sözleri ve arkasından gelen büyük tartışma gündemi salladı. Turning Point USA’nın etkinliğinde yaptığı konuşmada Donald Trump’ı öven Minaj, kısa sürede sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler büyüyünce de gözler hem düşen takipçi sayısına hem de Instagram hesabının ortadan kaybolmasına çevrildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya çapında şarkılarıyla tanınan Nicki Minaj'ın Trump hakkındaki sözleri başına büyük bela oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minaj’ın bu çıkışı sonrası Instagram’da yaklaşık 10 milyon takipçi kaybettiği ve bunun üzerine hesabını kapattığı iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
vardır bir SIKINTISI