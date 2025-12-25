Berna Laçin Trafikte Yaşadığı Gergin Anları Paylaşarak İsyan Etti

Berna Laçin, zaman zaman X hesabından yaptığı çıkışlar ve gündem hakkındaki yorumlarıyla öne çıkan isimlerden biri. Laçin, bu kez de yaşadığı bir trafik tartışmasını paylaşmasıyla dikkat çekti.

Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında bir sürücünün “istediği gibi” hareket ettiğini, az kalsın kendisine çarpmak üzere olduğunu iddia etti. O anları kayda alan Berna Laçin X hesabından paylaşımda bulundu.