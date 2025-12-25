onedio
Berna Laçin Trafikte Yaşadığı Gergin Anları Paylaşarak İsyan Etti

Ecem Dalgıçoğlu
25.12.2025 - 10:38

Berna Laçin, zaman zaman X hesabından yaptığı çıkışlar ve gündem hakkındaki yorumlarıyla öne çıkan isimlerden biri. Laçin, bu kez de yaşadığı bir trafik tartışmasını paylaşmasıyla dikkat çekti.

Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında bir sürücünün “istediği gibi” hareket ettiğini, az kalsın kendisine çarpmak üzere olduğunu iddia etti. O anları kayda alan Berna Laçin X hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o anlar:

Berna Laçin'in o paylaşımını şöyle bırakalım:

“Buyurun size trafik magandası. Şehir Hastanesi otoparkında az daha hızla vuruyordu bana. Trafik değilmiş orası; otoparkta istediği gibi gidermiş. Şikayet edeyimmişim. Bir ‘kusura bakma’ dedi mi? Yok. Erkek ya! Ettim şikayet; biraz utanıp da daha dikkatli olsa keşke ama hiç sanmam. Mazereti de annesini doktora getirmiş. Yoksa biz de babamla hastaneye kahve içmeye gitmiştik zaten. Ve yaptığının tehlikeli olduğunu anlatamadım. Umurunda değil çünkü birilerine zarar vermek. Asıl korkutucu olan o.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
