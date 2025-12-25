Beşinci Çocuk Müjdesini Duyurmasının Ardından Tebrik Yorumu Atan Mika Raun'a Özlem Öz'den Dikkat Çeken Cevap!

Özlem Öz’ü yakından takip edenlerin bildiği gibi, ailenin sosyal medya hikâyesi aslında yıllar önce paylaşılan bir videoyla başlamıştı. Büyük kızı Lina’nın bir videosu sosyal medyada gündem olunca, Özlem Öz’ün takipçi kitlesi hızla arttı ve içerikleri daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

Aile, günlük hayat, çocuklar ve evinin içinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özlem Öz’ün 4 çocuğu olduğu biliniyor; Lina’nın yanı sıra Ela, Mira ve Emir Ege.

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı 5. çocuk 'şakalarıyla' gündem olan Özlem Öz geçtiğimiz gün ise eşi Tayyar Öz'e sürpriz yapmış ve takipçilerine bebek haberini duyurmuştu.