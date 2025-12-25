Beşinci Çocuk Müjdesini Duyurmasının Ardından Tebrik Yorumu Atan Mika Raun'a Özlem Öz'den Dikkat Çeken Cevap!
Özlem Öz, hamilelik testini sosyal medya hesabında paylaşarak 5. bebek haberini duyurdu. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise resmen ayrı bir gündem yarattı. Dilan Polat’ın esprili çıkışı, Mika Raun’un tebrik yorumu derken Özlem Öz'ün cevabı da dikkat çekti.
“Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez ailelerine yeni bir üyenin katılacağı haberiyle gündeme geldi.
Gündeme 5. bebek haberiyle düşen Özlem Öz'ün o paylaşımının altına yorumlar gecikmedi.
