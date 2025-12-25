onedio
Beşinci Çocuk Müjdesini Duyurmasının Ardından Tebrik Yorumu Atan Mika Raun'a Özlem Öz'den Dikkat Çeken Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 10:06

Özlem Öz, hamilelik testini sosyal medya hesabında paylaşarak 5. bebek haberini duyurdu. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise resmen ayrı bir gündem yarattı. Dilan Polat’ın esprili çıkışı, Mika Raun’un tebrik yorumu derken Özlem Öz'ün cevabı da dikkat çekti.

“Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez ailelerine yeni bir üyenin katılacağı haberiyle gündeme geldi.

“Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, bu kez ailelerine yeni bir üyenin katılacağı haberiyle gündeme geldi.

Özlem Öz’ü yakından takip edenlerin bildiği gibi, ailenin sosyal medya hikâyesi aslında yıllar önce paylaşılan bir videoyla başlamıştı. Büyük kızı Lina’nın bir videosu sosyal medyada gündem olunca, Özlem Öz’ün takipçi kitlesi hızla arttı ve içerikleri daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 

Aile, günlük hayat, çocuklar ve evinin içinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özlem Öz’ün 4 çocuğu olduğu biliniyor; Lina’nın yanı sıra Ela, Mira ve Emir Ege.

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı 5. çocuk 'şakalarıyla'  gündem olan Özlem Öz geçtiğimiz gün ise eşi Tayyar Öz'e sürpriz yapmış ve takipçilerine bebek haberini duyurmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gündeme 5. bebek haberiyle düşen Özlem Öz'ün o paylaşımının altına yorumlar gecikmedi.

Gündeme 5. bebek haberiyle düşen Özlem Öz'ün o paylaşımının altına yorumlar gecikmedi.

Paylaşımın altındaki yorumlar da en az bebek haberi kadar konuşuldu. Dilan Polat “Bunca kaos içinde çiftleşmek 😂 helal bence tüp bebek 😂😂” diye yazarken, Mika Raun ise “Kız şaka mı 😂😂😂 tebrikler valla helal olsun 🧿🧿🧿” yorumunu bıraktı. Özlem Öz de bu yoruma verdiği “@mikaraun Darısı başına ❤️” şeklindeki cevabıyla dikkat çekti.

