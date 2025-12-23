Ablası Gamze Erçel'den Hande Erçel'in Onur Güvenatam'la Yeni İlişkisine Onay Çıktı!

İddiaya göre Hande Erçel ile Onur Güvenatam’ın yakınlaşması Londra’da başladı. Erçel, İngilizce eğitimi ve iş planları için Londra’da bir süre kalırken OGM Pictures’ın kurucusu ve yapımcısı olan Güvenatam ile tesadüf eseri havalimanındaki bekleme salonunda karşılaştı. Aralarında sohbet oluşan ikili, daha sonra ortak arkadaşlarla yemeğe de katılmış ve o günden sonra görüşmeye başladıkları konuşulmuştu.

Aşk iddialarına havaalanında karşılaştığı muhabirlere verdiği 'Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet' cevabıyla aşkı doğrulayan Erçel magazin gündemini sallamıştı.