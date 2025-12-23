onedio
Ablası Gamze Erçel'den Hande Erçel'in Onur Güvenatam'la Yeni İlişkisine Onay Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 14:15

Magazin dünyasının en çok konuşulan özel hayat başlıklarından biri bu aralar Hande Erçel ile Onur Güvenatam arasındaki yeni ilişki. Ünlü oyuncu, Hakan Sabancı ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla yeniden gündeme gelmiş, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarına da birinci ağızdan cevap vermişti.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de yeni aşk hakkında Gazetemagazin'e ilk kez konuştu.

Hakan Sabancı ile ayrılığı sonrası Londra'ya giden Hande Erçel hakkında Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiaları çıkmıştı.

İddiaya göre Hande Erçel ile Onur Güvenatam’ın yakınlaşması Londra’da başladı. Erçel, İngilizce eğitimi ve iş planları için Londra’da bir süre kalırken OGM Pictures’ın kurucusu ve yapımcısı olan Güvenatam ile tesadüf eseri havalimanındaki bekleme salonunda karşılaştı. Aralarında sohbet oluşan ikili, daha sonra ortak arkadaşlarla yemeğe de katılmış ve o günden sonra görüşmeye başladıkları konuşulmuştu. 

Aşk iddialarına havaalanında karşılaştığı muhabirlere verdiği 'Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni daha, o kadar yeni bir durum ki. Tanımayayım mı ben kimseyi? Herkes bir beklesin yargılamadan önce. Böyle şeyler kısmet' cevabıyla aşkı doğrulayan Erçel magazin gündemini sallamıştı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Gazetemagazin'den Umut Ünver'e konuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum
