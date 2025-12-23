onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici'den Sadettin Saran'a Ait Olduğu İddia Edilen Mesajların Paylaşılmasına Sert Tepki!

İrem Derici'den Sadettin Saran'a Ait Olduğu İddia Edilen Mesajların Paylaşılmasına Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 10:43

18 Aralık 2025’te, uyuşturucu soruşturmasının ikinci dalgasında, operasyon kapsamında bazı isimler gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı öğrenilmişti. Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli’nin ise yurt dışında oldukları tespit edilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı söylenmişti. Gündemdeki uyuşturucu operasyonu ve peş peşe sızan özel konuşmalar ortalığı karıştırırken, İrem Derici dayanamadı ve yaşananlara tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündem son günlerde gözaltı ve tutuklanma haberleriyle resmen çalkalanıyor. Bir yanda gündemdeki uyuşturucu operasyonu konuşulurken, diğer yandan da özel mesajlaşmalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gündem son günlerde gözaltı ve tutuklanma haberleriyle resmen çalkalanıyor. Bir yanda gündemdeki uyuşturucu operasyonu konuşulurken, diğer yandan da özel mesajlaşmalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

8 Ekim 2025 tarihli ilk ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen, soruşturma sürecinde saç ve kan örneği veren ve hemen ardından basın açıklaması yapan İrem Derici gündemden düşmemişti.

“Alnım ana sütüm kadar ak” şeklinde konuşan İrem Derici'nin test sonucu da temiz çıkmıştı.

Öte yandan spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik yürütülen ayrı bir operasyon dosyasında, uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklandığı belirtilmişti. Soruşturmada Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni skandalların ortaya çıktığı öne sürülürken, Cebeci’nin ifadelerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında iddiaların da yer aldığı ortaya çıkmış; bu nedenle Saran’ın ifadesine başvurularak, kendisinden saç ve kan örneği alınmıştı. Cebeci’nin ifadesinin ardından Sadettin Saran’ın da ifade verip yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı konuşulurken, Fenerbahçe Başkanı ve Ela Rümeysa Cebeci'nin arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar gündeme oturmuştu.

Derici, son günlerde gündemi çalkalayan olaylara karşı şaşkınlığını gizleyemedi ve X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Derici, son günlerde gündemi çalkalayan olaylara karşı şaşkınlığını gizleyemedi ve X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“Öyle bi’ çıldırdık ki ben dünyanın en saftirik insanı kaldım. Yiyin birbirinizi. Bana da kimse dokunmasın. Ama ıyk, yeter be, bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından? Ay çocuklar kendinize çok iyi bakın, doğa olsun muhattabınız. Domates, biber falan ekelim, başka türlü akli dengemizi sabit tutamayacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın