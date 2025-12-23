Uzun Bir Aradan Sonra Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Hülya Avşar Tarabya Sahilinde Kaza Yaptı
Masumiyet’te “Hale Ilgaz” karakteriyle hafızalara kazınan Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından dizi setlerine geri dönmeye hazırlanırken gündeme bu kez bambaşka bir detayla geldi. ATV’nin iddialı projesi “Aynı Yağmur Altında” için provalara başlayan Avşar, “Fazilet Aydan” karakteri için tesettüre girip set maratonuna resmen start vermişti. Sözcü'nün haberine göre, hazırlıklar sürerken, Avşar’ın Tarabya sahilinde kaza yaptığı öğrenildi.
Hülya Avşar, ATV’de yayınlanacak yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında”da 'Fazilet Aydan'a hayat vermeye hazırlanıyor.
Sözcü'nün haberine göre, 4 yıl sonra yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın kaza yaptığı öğrenildi.
