Uzun Bir Aradan Sonra Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Hülya Avşar Tarabya Sahilinde Kaza Yaptı

Uzun Bir Aradan Sonra Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Hülya Avşar Tarabya Sahilinde Kaza Yaptı

23.12.2025 - 09:36

Masumiyet’te “Hale Ilgaz” karakteriyle hafızalara kazınan Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından dizi setlerine geri dönmeye hazırlanırken gündeme bu kez bambaşka bir detayla geldi. ATV’nin iddialı projesi “Aynı Yağmur Altında” için provalara başlayan Avşar, “Fazilet Aydan” karakteri için tesettüre girip set maratonuna resmen start vermişti. Sözcü'nün haberine göre, hazırlıklar sürerken, Avşar’ın Tarabya sahilinde kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hulya-avsar-...
Hülya Avşar, ATV’de yayınlanacak yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında”da 'Fazilet Aydan'a hayat vermeye hazırlanıyor.

Baba Yapım imzalı ve ATV’de yayınlanacak “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hülya Avşar, 23 Aralık günü sete çıkacak.

Sözcü'nün haberine göre, 4 yıl sonra yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın kaza yaptığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Hülya Avşar'ın Tarabya sahilinde kaza yaptığı ve 10 milyon TL değerindeki aracıyla duvara çarptığı öğrenildi.

Duvarın arkasının deniz olduğu ve Avşar'ın ucuz atlattığı öğrenilirken aracın da büyük hasar aldığı ortaya çıktı.

ömer

Fren yerine yanlışlıkla gaza basmıştır kesin…