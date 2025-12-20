Eski Güzellere Benzetildi! 2025 Miss Turkey Güzeli Sıla Saraydemir'e Övgü Yağdı!
Miss Turkey 2025 gecesinde yeni Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir seçildi. 1993’te hem Türkiye Güzeli hem de aynı yıl Miss Europe’ta Avrupa Güzeli olarak hafızalara kazınan Onan’ın gençliğine benzetilen Saraydemir için “kopyası”, yorumları peş peşe geldi. Kimileri ise Saraydemir'i Azra Akın'a benzetti.
İşte o anlar:
Jürinin oylarıyla Sıla Saraydemir Miss Turkey 2025 birincisi olarak tacı takarken, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği de netleşti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
