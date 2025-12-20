onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Güzellere Benzetildi! 2025 Miss Turkey Güzeli Sıla Saraydemir'e Övgü Yağdı!

Eski Güzellere Benzetildi! 2025 Miss Turkey Güzeli Sıla Saraydemir'e Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 15:28

Miss Turkey 2025 gecesinde yeni Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir seçildi. 1993’te hem Türkiye Güzeli hem de aynı yıl Miss Europe’ta Avrupa Güzeli olarak hafızalara kazınan Onan’ın gençliğine benzetilen Saraydemir için “kopyası”, yorumları peş peşe geldi. Kimileri ise Saraydemir'i Azra Akın'a benzetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Jürinin oylarıyla Sıla Saraydemir Miss Turkey 2025 birincisi olarak tacı takarken, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği de netleşti.

Jürinin oylarıyla Sıla Saraydemir Miss Turkey 2025 birincisi olarak tacı takarken, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği de netleşti.

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Miss Turkey Organizasyonu’nda binlerce başvuru arasından seçilen adaylar önce ön elemeyi geçti, ardından 20 finalist büyük final gecesinde jüri karşısına çıktı.

Saraydemir'in güzelliğine yorum yağarken kendisi eski Türkiye güzelleri Azra Akın ve Arzum Onan'a benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

2002 sendromu krizi eski türkiye atağı geçiriyor deniz baykal zihniyetliler 🤣