onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Evini Aldı, Aile Kurmaya Hazır: Melih Kunukçu ile Evlilik Hazırlığına Giren İrem Derici Düğün Tarihi Verdi

İlk Evini Aldı, Aile Kurmaya Hazır: Melih Kunukçu ile Evlilik Hazırlığına Giren İrem Derici Düğün Tarihi Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 13:41

İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde “ayrıldılar mı–barıştılar mı?” döngüsü bitmeden bu kez konu resmen düğün takvimi oldu! Takipten çıkmalar, fotoğraf silmeler, üstüne Eda Sakız–Burak Bulut düğünündeki teklif derken, 8 Ekim’deki nişan günü yaşananlar da ikilinin evliliklerinde attığı ilk adımını yarıda bırakmıştı. Şimdi ise İrem Derici, Gazetemagazin'e yaptığı açıklamalarla hem “aile kurma” hayalini anlattı hem de 2026 senesi için düğün tarihini verdi!

Kaynak: Gazetemagazin

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kxl8-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun ilişkileri zaman zaman sosyal medyada yaşanan takipten çıkma ve fotoğrafları silme gibi hamlelerle konuşulsa da, ikili birbirinden vazgeçemiyor!

İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun ilişkileri zaman zaman sosyal medyada yaşanan takipten çıkma ve fotoğrafları silme gibi hamlelerle konuşulsa da, ikili birbirinden vazgeçemiyor!

Eda Sakız ve Burak Bulut’un düğününde gelen evlilik teklifiyle sosyal medya gündemine oturan çift sonradan ortaya çıkan detaylarla da çok konuşulmuştu.

Melih Kunukçu’nun, teklifte kullanılan yüzüğün Eda Sakız’a ait olduğunu söylediği; İrem Derici’nin de bunu öğrenince yüzüğü geri verdiği ortaya çıkmış, teklifin daha önce de edildiği öğrenilmişti.

8 Ekim 2025’te İrem Derici’nin “bugün sözleniyorum” paylaşımı yapılırken, aynı gün yürütülen soruşturma kapsamında Derici’nin ifadeye götürülmesi gündemi karıştırmış ikilinin evlilik yolunda attıkları ilk adım ise yarıda kesilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

İrem Derici önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın