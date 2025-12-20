İlk Evini Aldı, Aile Kurmaya Hazır: Melih Kunukçu ile Evlilik Hazırlığına Giren İrem Derici Düğün Tarihi Verdi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kxl8-...
İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde “ayrıldılar mı–barıştılar mı?” döngüsü bitmeden bu kez konu resmen düğün takvimi oldu! Takipten çıkmalar, fotoğraf silmeler, üstüne Eda Sakız–Burak Bulut düğünündeki teklif derken, 8 Ekim’deki nişan günü yaşananlar da ikilinin evliliklerinde attığı ilk adımını yarıda bırakmıştı. Şimdi ise İrem Derici, Gazetemagazin'e yaptığı açıklamalarla hem “aile kurma” hayalini anlattı hem de 2026 senesi için düğün tarihini verdi!
Kaynak: Gazetemagazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun ilişkileri zaman zaman sosyal medyada yaşanan takipten çıkma ve fotoğrafları silme gibi hamlelerle konuşulsa da, ikili birbirinden vazgeçemiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kameralarına konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın