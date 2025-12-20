Karşıdan Hamle Beklemiş! Simge Sağın'dan Olay Icardi İtirafı: "Bana İşaret Gönderseydi Belki Yürüyebilirdim"
Tribünlerin “marş” niyetine sahiplendiği Aşkın Olayım sayesinde adı uzun süredir Mauro Icardi’yle anılan Simge Sağın, bu kez dedikodulara malzeme veren cümleyi bizzat kendi ağzından kurdu. Seda Sayan ile Her Şey Masada programına konuk olan Simge, şarkı yüzünden Icardi ile arasında çıkan iddialara olay yaratan bir yorumda bulundu. Simge–Icardi defteri çoktan kapandı sanmıştık ama bu kez Simge'nin Seda Sayan’ın programında yaptığı itiraf büyük ses getirdi.
Kaynak: Seda Sayan ile Her Şey Masada
Simge’nin “Aşkın Olayım” şarkısının tribünler tarafından Icardi’ye armağan edilmesiyle başlayan aşk iddiaları yıllardır kendi kendine alev alıp sönüyordu.
Adı bir süredir Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın, bu kez yaptığı itirafla gündemin merkezine oturdu.
