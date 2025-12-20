Karşıdan Hamle Beklemiş! Simge Sağın'dan Olay Icardi İtirafı: "Bana İşaret Gönderseydi Belki Yürüyebilirdim"

Wanda Nara’yla yaşanan çalkantıların ardından “Simge–Icardi olur mu?” sorusu iyice dillere düşerken, bu kez Saba Tümer devreye girmiş ve herkesin aklındaki soruyu çat diye sormuştu.

Saba Tümer’in programına konuk olan Simge, “Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?” sorusuna hiç dolandırmadan net şekilde cevap vermiş “Yok, hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı.” ifadelerini kullanmıştı.