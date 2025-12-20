onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Karşıdan Hamle Beklemiş! Simge Sağın'dan Olay Icardi İtirafı: "Bana İşaret Gönderseydi Belki Yürüyebilirdim"

Karşıdan Hamle Beklemiş! Simge Sağın'dan Olay Icardi İtirafı: "Bana İşaret Gönderseydi Belki Yürüyebilirdim"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 12:01

Tribünlerin “marş” niyetine sahiplendiği Aşkın Olayım sayesinde adı uzun süredir Mauro Icardi’yle anılan Simge Sağın, bu kez dedikodulara malzeme veren cümleyi bizzat kendi ağzından kurdu. Seda Sayan ile Her Şey Masada programına konuk olan Simge, şarkı yüzünden Icardi ile arasında çıkan iddialara olay yaratan bir yorumda bulundu. Simge–Icardi defteri çoktan kapandı sanmıştık ama bu kez Simge'nin Seda Sayan’ın programında yaptığı itiraf büyük ses getirdi.

Kaynak: Seda Sayan ile Her Şey Masada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Simge’nin “Aşkın Olayım” şarkısının tribünler tarafından Icardi’ye armağan edilmesiyle başlayan aşk iddiaları yıllardır kendi kendine alev alıp sönüyordu.

Simge’nin “Aşkın Olayım” şarkısının tribünler tarafından Icardi’ye armağan edilmesiyle başlayan aşk iddiaları yıllardır kendi kendine alev alıp sönüyordu.

Wanda Nara’yla yaşanan çalkantıların ardından “Simge–Icardi olur mu?” sorusu iyice dillere düşerken, bu kez Saba Tümer devreye girmiş ve herkesin aklındaki soruyu çat diye sormuştu.

Saba Tümer’in programına konuk olan Simge, “Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?” sorusuna hiç dolandırmadan net şekilde cevap vermiş “Yok, hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

Adı bir süredir Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın, bu kez yaptığı itirafla gündemin merkezine oturdu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın