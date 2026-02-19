onedio
Sağlık Bakanlığından Uyarı Geldi: İftarda ve Sahurda Bu Yiyecekleri Tüketmeyin!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 13:58

On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. Perşembe akşamı İslam alemi ilk iftar heyecanını yaşayacak. İftarda ve sahurda tüketilen besinler ise gün içerisindeki enerjimizi etkiliyor. Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemli.

Sağlık Bakanlığı, Ramazanda yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla sağlıklı beslenme önerileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığından oruç tutanlar için beslenme önerileri geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazanda oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde planlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Ramazan'da sağlıklı beslenmek, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından oldukça gerekli. Bakanlık da paylaşımında bunun altını çizerek bazı önerilerde bulundu.

Yapılan açıklamada, orucun zeytin ve hurma gibi besinlerle açılması tavsiye edildi. İftar ve sahurda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih edilmesi, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer verilmesi tavsiye edildi. Yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı. 

İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmesi gerektiği belirtildi. 

Ayrıca iftar ve sahur arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilmesi önerildi.

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu da belirtildi.

Peki sahurda ne yenmeli?

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğünün de tercih edilebileceği belirtildi. Sahur öğününün atlanmaması, aşırı yağlı, tuzlu, hamur işlerinden uzak durulması gerektiği kaydedildi.

Aynı zamanda, oruç tutulan sürede açlık hissinin oluşmasını geciktirmek ve kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinlerin tüketilmesi tavsiye edildi.

Her zaman olduğu gibi yeterince su içilmesi gerektiğinin de altı çizildi:

'İftar veya sahurda çay, kahve, soda, ayran, süt gibi sıvılar tüketilse bile sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şarttır. Bir kişinin günlük toplam sıvı ihtiyacı ortalama 2,5-3 litre olup, kişinin tüketmesi gereken miktar 35 mililitre çarpı vücut ağırlığı formülü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Ramazan boyunca sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sonra sahura kadar düzenli aralıklarla su tüketilmelidir.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
