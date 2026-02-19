Sağlık Bakanlığından Uyarı Geldi: İftarda ve Sahurda Bu Yiyecekleri Tüketmeyin!
On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. Perşembe akşamı İslam alemi ilk iftar heyecanını yaşayacak. İftarda ve sahurda tüketilen besinler ise gün içerisindeki enerjimizi etkiliyor. Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemli.
Sağlık Bakanlığı, Ramazanda yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla sağlıklı beslenme önerileri paylaştı.
Sağlık Bakanlığından oruç tutanlar için beslenme önerileri geldi.
Peki sahurda ne yenmeli?
