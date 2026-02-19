Sağlık Bakanlığından Uyarı Geldi: İftarda ve Sahurda Bu Yiyecekleri Tüketmeyin!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazanda oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde planlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Ramazan'da sağlıklı beslenmek, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından oldukça gerekli. Bakanlık da paylaşımında bunun altını çizerek bazı önerilerde bulundu.

Yapılan açıklamada, orucun zeytin ve hurma gibi besinlerle açılması tavsiye edildi. İftar ve sahurda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih edilmesi, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer verilmesi tavsiye edildi. Yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca iftar ve sahur arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilmesi önerildi.

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu da belirtildi.