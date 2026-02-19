onedio
Japonya'da Satılan Dünyanın En Pahalı Pirinci! Peki Tadı Nasıl?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 11:29

CNN Travel'ın bu haftaki seyahat haberlerinde 'Dünyanın en pahalı pirinci' dikkatleri çekti. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en pahalı pirinci olarak tescillenen Kinmemai Premium, elbette Japonya'da satılıyor. 

Peki bu pirinci bu kadar özel kılan şey ne, pirincin tadı nasıl?

Dünyanın en pahalı pirinciyle tanışın: Kinmemai Premium

Pirinç, Japonya için oldukça önemli bir besin. Yaklaşık 3000 yıldır kutsal bir temel gıda maddesi olan pirincin, ülke genelinde yaygın olarak yetiştirilen 300'den fazla çeşidi bulunuyor. Japon pirinciyle yapılan yemekler ve içecekler (suşi, mochi kekleri ve sake) son yıllarda uluslararası üne kavuştu. 

CNN Travel'ın aktardığına göre, Japonya'da satılan Kinmemai Premium pirinci Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en pahalı pirinci olarak tescillendi. Japonya'ya özgü bu pirinçten yılda sadece bin kutu üretiliyor ve kutunun tanesi yaklaşık 73 dolara satılıyor. 

Wakayama merkezli şirket, besin değeri ve lezzetiyle öne çıkan ve doğrudan çevirisi 'Altın Filiz Pirinci' olan Kinmemai çeşidini üretti. Dünyanın en lezzetli pirincini ürettiğinden emin olan şirket, aynı yıl Kinmemai Premium'u piyasaya sürdü ve 840 gramlık bir kutuyu tam 9.496 Japon yenine (2016'da kilogram başına yaklaşık 109 dolara) sattı.

Peki dünyanın en pahalı pirincinin tadı nasıl?

CNN Travel, bir de tadım testi yapmayı ihmal etmiyor. En pahalı pirinci yiyenlerin tepkisi ise şu şekilde: 'Tıpkı bir elmas gibi. Her bir tanenin ayrı ayrı göze çarptığını görebiliyorsunuz, bu da genellikle iyi kalitenin bir göstergesidir. Şekli güzel ve aroması da güzel dengelenmiş; çok yoğun değil.'

Şirketin bünyesindeki suşi restoranının baş şefi Hiroshi Matsumoto, pirinci ilk kez denedikten sonra anında hayranı olduğunu söylüyor: “O kadar lezzetliydi ki, bir kase yetmedi ve ikinci bir kase daha istedim.” 

Bu yılki Kinmemai Premium'un dört farklı pirinç çeşidinin karışımını içerdiği belirtiliyor: Gifu ve Nagano illerinden iki farklı Koshihikari pirinci ve yine Gifu ve Nagano'dan iki farklı Yudai pirinci. Özenli üretim süreci ve sınırlı arz, Kinmemai Premium'un üretimini maliyetli hale getiriyor. Bu pirinç genellikle lüks bir hediye olarak, özel günleri kutlamak veya kurumsal müşterileri etkilemek için tercih ediliyor.

