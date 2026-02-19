Japonya'da Satılan Dünyanın En Pahalı Pirinci! Peki Tadı Nasıl?

Pirinç, Japonya için oldukça önemli bir besin. Yaklaşık 3000 yıldır kutsal bir temel gıda maddesi olan pirincin, ülke genelinde yaygın olarak yetiştirilen 300'den fazla çeşidi bulunuyor. Japon pirinciyle yapılan yemekler ve içecekler (suşi, mochi kekleri ve sake) son yıllarda uluslararası üne kavuştu.

CNN Travel'ın aktardığına göre, Japonya'da satılan Kinmemai Premium pirinci Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en pahalı pirinci olarak tescillendi. Japonya'ya özgü bu pirinçten yılda sadece bin kutu üretiliyor ve kutunun tanesi yaklaşık 73 dolara satılıyor.

Wakayama merkezli şirket, besin değeri ve lezzetiyle öne çıkan ve doğrudan çevirisi 'Altın Filiz Pirinci' olan Kinmemai çeşidini üretti. Dünyanın en lezzetli pirincini ürettiğinden emin olan şirket, aynı yıl Kinmemai Premium'u piyasaya sürdü ve 840 gramlık bir kutuyu tam 9.496 Japon yenine (2016'da kilogram başına yaklaşık 109 dolara) sattı.