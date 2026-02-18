Avrupa'nın Gözde Ülkesi Bedava Ada Dağıtıyor: Tek Şart Video Çekmek!

İsveç Turizm Ofisi Visit Sweden, tüm dünyanın dikkatini çeken bir kampanya başlattı. Beş özel ada, bir yıllığına 'ada koruyucusuna' emanet edilecek. Üstelik ada çekilişinin kazanan isimlerine İsveç'e çift kişilik gidiş dönüş uçak bileti de hediye edilecek.

İsveç'in ada çekilişini kazanan kişi, bu ada üzerinden para kazanamayacak. Yani ada tamamen sizin olmayacak. Adanın size ait olduğu sürede, çevreye saygılı olmanız şartıyla kamp yapabilecek, arkadaşlarınızı çağırabilecek ve adada keyfinizce takılabileceksiniz.

Başvuruda bulunmak için tek yapmanız gereken şey ise video çekmek. Sosyal medyada #YourSwedishIsland etiketiyle paylaşacağınız videoda, neden adayı istediğinize dair bir konuşma yapmanız bekleniyor. Ayrıca milyarderlerin bu çekilişe katılamayacağını da belirtelim!

Hediye olarak verilecek adalar ise şu şekilde: