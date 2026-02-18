onedio
Avrupa'nın Gözde Ülkesi Bedava Ada Dağıtıyor: Tek Şart Video Çekmek!

Dilara Bağcı Peker
18.02.2026 - 22:14

İsveç, tüm dünyayı şaşırtan bir karara imza attı: Bedava ada dağıtacak. Beş farklı ada, bir yıllığına 'ada koruyucusunun' olacak. Üstelik milyonerlerin başvuruları kabul edilmiyor ve başvurular videoyla yapılacak! Amaç ise İsveç'in turizm gelirlerini artırmak.

İsveç bedava ada dağıtıyor.

İsveç Turizm Ofisi Visit Sweden, tüm dünyanın dikkatini çeken bir kampanya başlattı. Beş özel ada, bir yıllığına 'ada koruyucusuna' emanet edilecek. Üstelik ada çekilişinin kazanan isimlerine İsveç'e çift kişilik gidiş dönüş uçak bileti de hediye edilecek.

İsveç'in ada çekilişini kazanan kişi, bu ada üzerinden para kazanamayacak. Yani ada tamamen sizin olmayacak. Adanın size ait olduğu sürede, çevreye saygılı olmanız şartıyla kamp yapabilecek, arkadaşlarınızı çağırabilecek ve adada keyfinizce takılabileceksiniz.

Başvuruda bulunmak için tek yapmanız gereken şey ise video çekmek. Sosyal medyada #YourSwedishIsland etiketiyle paylaşacağınız videoda, neden adayı istediğinize dair bir konuşma yapmanız bekleniyor. Ayrıca milyarderlerin bu çekilişe katılamayacağını da belirtelim!

Hediye olarak verilecek adalar ise şu şekilde:

  • Medbadan

  • Flisan

  • Storberget

  • Tjuvholmen

  • Marsten

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
