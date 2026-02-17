Efes Antik Kenti'nin Planı Değişiyor: Türkiye'nin ve Dünyanın En Önemli Miraslarından Biri!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Efes Antik Kenti’nde ziyaretçi yönetimi yeniden planlanıyor. Buna göre, mevcut giriş alanı sur dışına taşınacak, Bizans Sarayı kalıntılarının üzerinde yer alan, yıkım kararı bulunan mevcut otopark ve dükkanlar kaldırılacak. Böylece tarihi mirasın ortaya çıkarılması için kazı alanı oluşturulacak.

Bugüne kadar Efes Antik Kenti’nin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarıldığını belirten İnceciköz, sadece izleri tespit edilebilen Tiyatro Caddesi ile Liman Caddesi’nin devamının gün yüzüne çıkarıldığını, bu aks üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait bilinen en büyük hamamlardan biri olan Liman Hamamı’nda da ortaya çıkarılarak önemli bulgulara ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca Serapis Tapınağı’nda yürütülen kazı faaliyetlerinin yanı sıra, yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik 6 boyutlu bilimsel çalışmalarla desteklenen projenin de tamamlandığını belirtti.

Efes, 2025 yılında 2,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu.

Geleceğe Miras – Sonsuz Efes Projesi kapsamında katılımcı bir anlayışla yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi projesi hazırlandığını belirten İnceciköz, alandan daha uzakta planlanan bu proje ile mevcut yapıların ve otoparkın kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.