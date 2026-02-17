onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Efes Antik Kenti'nin Planı Değişiyor: Türkiye'nin ve Dünyanın En Önemli Miraslarından Biri!

Efes Antik Kenti'nin Planı Değişiyor: Türkiye'nin ve Dünyanın En Önemli Miraslarından Biri!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 16:17

İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti, hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli miraslarından biri. Bu nedenle Efes ve çevresinde koruma, geliştirme çalıştırmaları devam ediyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes Antik Kenti’nde, ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye ve kültürel mirası korumaya yönelik yeni bir çalışma yapıldığını aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efes Antik Kenti'ne yeni bir otopark ve karşılama merkezi yapılacak.

Efes Antik Kenti'ne yeni bir otopark ve karşılama merkezi yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Efes Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Efes Antik Kenti’nde ziyaretçi yönetimi yeniden planlanıyor. Buna göre, mevcut giriş alanı sur dışına taşınacak, Bizans Sarayı kalıntılarının üzerinde yer alan, yıkım kararı bulunan mevcut otopark ve dükkanlar kaldırılacak. Böylece tarihi mirasın ortaya çıkarılması için kazı alanı oluşturulacak. 

Bugüne kadar  Efes Antik Kenti’nin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarıldığını belirten İnceciköz, sadece izleri tespit edilebilen Tiyatro Caddesi ile Liman Caddesi’nin devamının gün yüzüne çıkarıldığını, bu aks üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait bilinen en büyük hamamlardan biri olan Liman Hamamı’nda da ortaya çıkarılarak önemli bulgulara ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca Serapis Tapınağı’nda yürütülen kazı faaliyetlerinin yanı sıra, yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik 6 boyutlu bilimsel çalışmalarla desteklenen projenin de tamamlandığını belirtti.

Efes, 2025 yılında 2,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. 

Geleceğe Miras – Sonsuz Efes Projesi kapsamında katılımcı bir anlayışla yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi projesi hazırlandığını belirten İnceciköz, alandan daha uzakta planlanan bu proje ile mevcut yapıların ve otoparkın kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Slade Klon

Yenikapı buluntuları için üç beş çanak diyenlerin yönetiği ülkeden beklentimiz ne acaba ? İşte kapı, işte sapı.