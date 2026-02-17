TÜİK Açıkladı: Türkiye’de En Mutlu Olan Kişiler Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması, toplumun genel ruh haline dair çarpıcı ve yer yer şaşırtıcı veriler sunuyor. Ekonomik dalgalanmaların gölgesinde geçen bir yılın ardından, genel mutluluk oranındaki artış dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.
Grafikler toplumun mutluluk seviyesinin yükselişte olduğunu gösteriyor.
Grafiklerde yaş grupları ve medeni durumun etkisi büyük.
Türk halkı için mutluluğun anahtarı değişmedi: Aile ve sağlık.
