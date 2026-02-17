TÜİK Açıkladı: Türkiye’de En Mutlu Olan Kişiler Belli Oldu

Verilere göre, 2024 yılında %49 seviyesinde olan 'mutluyum' diyenlerin oranı, 2025 yılında %53’e yükseldi. Bu artış, her 100 kişiden 53’ünün hayatından memnun olduğunu gösterirken, mutsuz olduğunu ifade edenlerin oranı ise %14,5'ten %13'e geriledi. Bireylerin yaşam kalitesini 0 ile 10 arasında puanlaması istendiğinde ortaya çıkan 5,7’lik ortalama, toplumun 'orta şekerli' bir memnuniyet düzeyinde olduğunu kanıtlıyor. Ancak belki de en çarpıcı veri, geleceğe dair beslenen iyimserlik; zira katılımcıların %67,1’i yarınlardan hâlâ umutlu olduğunu belirtiyor.