onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TÜİK Açıkladı: Türkiye’de En Mutlu Olan Kişiler Belli Oldu

TÜİK Açıkladı: Türkiye’de En Mutlu Olan Kişiler Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 14:04

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması, toplumun genel ruh haline dair çarpıcı ve yer yer şaşırtıcı veriler sunuyor. Ekonomik dalgalanmaların gölgesinde geçen bir yılın ardından, genel mutluluk oranındaki artış dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/pr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grafikler toplumun mutluluk seviyesinin yükselişte olduğunu gösteriyor.

Grafikler toplumun mutluluk seviyesinin yükselişte olduğunu gösteriyor.

Verilere göre, 2024 yılında %49 seviyesinde olan 'mutluyum' diyenlerin oranı, 2025 yılında %53’e yükseldi. Bu artış, her 100 kişiden 53’ünün hayatından memnun olduğunu gösterirken, mutsuz olduğunu ifade edenlerin oranı ise %14,5'ten %13'e geriledi. Bireylerin yaşam kalitesini 0 ile 10 arasında puanlaması istendiğinde ortaya çıkan 5,7’lik ortalama, toplumun 'orta şekerli' bir memnuniyet düzeyinde olduğunu kanıtlıyor. Ancak belki de en çarpıcı veri, geleceğe dair beslenen iyimserlik; zira katılımcıların %67,1’i yarınlardan hâlâ umutlu olduğunu belirtiyor.

Grafiklerde yaş grupları ve medeni durumun etkisi büyük.

Grafiklerde yaş grupları ve medeni durumun etkisi büyük.

Araştırma, mutluluğun yaş ve medeni durumla doğrudan bir korelasyon içinde olduğunu kanıtlıyor. Sanılanın aksine, hayatın en mutlu dönemi %54,6 ile 55-64 yaş aralığı olarak kayıtlara geçti. Genç kuşak (18-24 yaş) ile yaşlı nüfus (65+) hemen hemen aynı mutluluk oranlarını paylaşırken, hayatın yükünü omuzlarında en çok hisseden 45-54 yaş grubu %50,8 ile listenin sonunda yer aldı. Öte yandan, 'evlilik mutluluk getirir mi?' sorusuna veriler 'evet' diyor. Evli bireylerin %56,9’u mutlu olduğunu beyan ederken, bekar veya evli olmayanlarda bu oran %46,6’da kalarak anlamlı bir fark oluşturuyor.

Türk halkı için mutluluğun anahtarı değişmedi: Aile ve sağlık.

Türk halkı için mutluluğun anahtarı değişmedi: Aile ve sağlık.

Bireylerin %69’u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini işaret ederken, temel değer olarak sağlığı (%65) ilk sıraya koyuyor. Ancak bu pembe tablonun karşısında çok somut bir gerçeklik duruyor: Ekonomik kaygılar. Katılımcıların %31,3’ü ülkenin en büyük sorunu olarak hayat pahalılığını görüyor. Bu temel sorunu sırasıyla yoksulluk (%16,5) ve eğitim kalitesindeki aksaklıklar (%16,1) takip ediyor. Özetle, Türkiye'de bireyler ailelerine ve sağlığına tutunarak, ekonomik zorluklara rağmen hayata karşı dirençli ve umutlu kalmaya çalışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın