Çin Astrolojisine Göre Şubat'ın İkinci Yarısında Şansı Yaver Gidecek 3 Burç

Bu hafta yaşanacak olan fated (kadersel) olaylar, geçmişte deneyimlediklerinizden çok daha farklı bir boyutta seyredecek. Ateş Atı enerjisi, 'bekle ve gör' stratejisinden ziyade, hızlı hareket edenleri ve içgüdülerine güvenenleri ödüllendiren bir yapıdadır. Haftanın en uğurlu ve bereketli günleri olarak 17, 18, 19 ve 21 Şubat tarihlerini ajandanıza mutlaka not etmelisiniz.

Salı günü uzun vadeli bağlılıklar ve nişan gibi ciddi adımlar için mükemmel bir zemin sunarken, Çarşamba günü kariyer başvuruları ve imza süreçleri için gökyüzü tarafından destekleniyor. Perşembe gününü sosyal çevrenize ve kişisel gelişiminize ayırmalı, Cumartesi ise ay sonuna kadar bitirebileceğiniz somut bir projeye başlamalısınız. İşte bu devasa enerjiden en çok faydalanacak olan o üç şanslı burç: