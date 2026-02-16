Çin Astrolojisine Göre Şubat'ın İkinci Yarısında Şansı Yaver Gidecek 3 Burç
16 Şubat 2026 haftası, hem gökyüzünde hem de kadim Doğu takvimlerinde nadir görülen devrim niteliğinde bir enerjiyle başlıyor. 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan Ay Yeni Yılı ve eş zamanlı Yeni Ay Güneş Tutulması, hayatlarımızda sadece yeni bir sayfa açmakla kalmıyor, adeta yeni bir kitap yazmaya başlıyor. Odun Yılanı yılına veda edip, hızın, tutkunun ve kararlılığın sembolü olan Ateş Atı yılına adım attığımız bu dönemde, evrenin ritmi hızlanıyor. Bu kozmik geçişte özellikle üç burç talihin rüzgarını arkasına alarak büyük bir bolluk ve bereket evresine giriş yapıyor.
Ateş Atı Yılı gerçek dönüşüm için başlıyor.
1. Ejderha: Sezgisel Adımların Getirdiği Bolluk
2. Kaplan: Rekabetin Getirdiği Zafer ve Prestij
3. Tavşan: Sosyal Bağlar ve Duygusal Destek
