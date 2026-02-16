onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Çin Astrolojisine Göre Şubat'ın İkinci Yarısında Şansı Yaver Gidecek 3 Burç

Çin Astrolojisine Göre Şubat'ın İkinci Yarısında Şansı Yaver Gidecek 3 Burç

Çin Burcu
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 19:46

16 Şubat 2026 haftası, hem gökyüzünde hem de kadim Doğu takvimlerinde nadir görülen devrim niteliğinde bir enerjiyle başlıyor. 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan Ay Yeni Yılı ve eş zamanlı Yeni Ay Güneş Tutulması, hayatlarımızda sadece yeni bir sayfa açmakla kalmıyor, adeta yeni bir kitap yazmaya başlıyor. Odun Yılanı yılına veda edip, hızın, tutkunun ve kararlılığın sembolü olan Ateş Atı yılına adım attığımız bu dönemde, evrenin ritmi hızlanıyor. Bu kozmik geçişte özellikle üç burç talihin rüzgarını arkasına alarak büyük bir bolluk ve bereket evresine giriş yapıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.yourtango.com/2026394880/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ateş Atı Yılı gerçek dönüşüm için başlıyor.

Ateş Atı Yılı gerçek dönüşüm için başlıyor.

Bu hafta yaşanacak olan fated (kadersel) olaylar, geçmişte deneyimlediklerinizden çok daha farklı bir boyutta seyredecek. Ateş Atı enerjisi, 'bekle ve gör' stratejisinden ziyade, hızlı hareket edenleri ve içgüdülerine güvenenleri ödüllendiren bir yapıdadır. Haftanın en uğurlu ve bereketli günleri olarak 17, 18, 19 ve 21 Şubat tarihlerini ajandanıza mutlaka not etmelisiniz.

Salı günü uzun vadeli bağlılıklar ve nişan gibi ciddi adımlar için mükemmel bir zemin sunarken, Çarşamba günü kariyer başvuruları ve imza süreçleri için gökyüzü tarafından destekleniyor. Perşembe gününü sosyal çevrenize ve kişisel gelişiminize ayırmalı, Cumartesi ise ay sonuna kadar bitirebileceğiniz somut bir projeye başlamalısınız. İşte bu devasa enerjiden en çok faydalanacak olan o üç şanslı burç:

1. Ejderha: Sezgisel Adımların Getirdiği Bolluk

1. Ejderha: Sezgisel Adımların Getirdiği Bolluk

Ejderha burçları için Odun Yılanı yılı oldukça verimli geçmişti; ancak Ateş Atı’nın gelişi, bu verimliliği somut bir eyleme dönüştürme vaktinin geldiğini fısıldıyor. Bu hafta şans size planlı programlı yollardan değil, beklenmedik anlarda ve ani kararlarda gelecek. Bir arkadaştan veya meslektaştan gelecek spontane bir davet, hayatınızın akışını değiştirecek o büyük fırsatın kapısını aralayabilir.

Kendi rutininizin dışına çıkmak, sosyal çevrenizin genişlemesine ve hiç tanımadığınız etkili insanlarla bir araya gelmenize olanak tanıyacak. Özellikle 19 Şubat tarihinde karşınıza çıkacak olan sosyal etkinliklere karşı duyarlı olun; burada tanışacağınız bir diğer Ejderha burcu, size hem ayna tutacak hem de kariyerinizde yeni bir kapı açacak ipuçlarını sunacaktır. Seyahatlerde ve yeni ortamlarda şansınızın parladığını göreceksiniz. Riskli görünen tekliflere temkinli ama açık bir zihinle yaklaşın; bu dönemde 'evet' demek, size hiç beklemediğiniz kapılar açabilir.

2. Kaplan: Rekabetin Getirdiği Zafer ve Prestij

2. Kaplan: Rekabetin Getirdiği Zafer ve Prestij

Kaplan burçları için Ateş Atı yılı, adeta evine dönmek gibi bir his yaratacak. Doğanızdaki o yırtıcı ve hızlı karakter, bu haftanın enerjisiyle mükemmel bir uyum yakalıyor. Sizin için bu haftanın anahtar kelimesi: Hız. Başkaları analiz yapmakla vakit kaybederken, siz kararlı bir şekilde aksiyon alarak büyük ödülü toplayabilirsiniz.

İş hayatınızda uzun süredir verdiğiniz emeklerin meyvelerini toplama zamanı geldi. Üstlerinizin ve iş arkadaşlarınızın gözünde itibarınız gözle görülür bir şekilde artıyor. Bu popülariteyi hak ettiğiniz bir maaş artışını talep etmek veya daha üst bir pozisyon için pazarlık yapmak adına kullanmalısınız. Eğer liderlik yeteneklerinizin köreldiğini düşünüyorsanız, bu hafta kendinizi kanıtlamanız için size altın tepside bir fırsat sunulacak. Rekabetten korkmayın; bu hafta galip gelecek olan sizsiniz.

3. Tavşan: Sosyal Bağlar ve Duygusal Destek

3. Tavşan: Sosyal Bağlar ve Duygusal Destek

Tavşan burçları, Ateş Atı’nın hızı karşısında esnekliklerini kullanarak parlayacaklar. Bu hafta sizin için şans, kurduğunuz bağlarda ve toplumsal görünürlüğünüzde saklı. Kendi kabuğunuzdan çıkıp hem dijital dünyada hem de fiziksel ortamlarda daha görünür olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sosyal medya paylaşımlarınızdan katılacağınız kalabalık organizasyonlara kadar her etkileşim, size yeni bir kapı açma potansiyeli taşıyor.

Özellikle 18 Şubat civarında, olayları biraz akışına bırakmak size en büyük kazancı getirecektir. Bu bir zayıflık değil, aksine evrenin sunduğu fırsatları kabul etme becerisidir. Yerel seyahatler, kısa geziler ve yeni eğitim ortamları size sadece bilgi değil, aynı zamanda geleceğinizi inşa etmenizde yardımcı olacak güçlü dostluklar da kazandıracak. İnsanların size sunduğu duygusal desteği kabul edin; çevrenizdeki samimi ilgi, finansal başarınız kadar ruhsal tatmininiz için de hayati olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın