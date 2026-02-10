Bir İlişkinin Artık Yürümediğini Gösteren En Büyük İşaretler: Sizi Çoktan Kafasında Bitirmiş Olabilir

Bir ilişkinin kalbi iletişimdir. Ancak uzmanlara göre, sorun yaşayan çiftler genellikle gerçek ve yapıcı diyaloglardan ustalıkla kaçınırlar. Gün içinde ayaküstü sorulan 'Nasılsın?' sorusuna verilen otomatik 'İyiyim' yanıtları, bir paylaşımdan ziyade bir geçiştirmedir. Psikoterapist Lucy Beresford, bu durumu 'iletişim kurmak değil, duygusal bir duvar örmek' olarak tanımlıyor.

Eğer partnerinizle bazı konuların etrafında sürekli 'diken üstünde' yürüyorsanız veya huzursuzluk çıkmasından korktuğunuz için duygularınızı kasten gizliyorsanız, orada sessiz bir gerilim birikiyor demektir. İlişkinizin sizi beslemek yerine zihinsel olarak yıprattığını hissediyorsanız, artık 'aynı sayfada' olmadığınız gerçeğiyle yüzleşme vakti gelmiş olabilir.