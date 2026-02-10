14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hiç Beklemedikleri Bir İtiraf Alacak Burçlar

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün bu dönemdeki konumu sizi romantizmin odak noktasına yerleştiriyor; ancak bu seferki durum 'sıradan' bir aşktan fazlası. Terazi burçları, 14 Şubat’ta geçmişten kopup gelen birinin itirafıyla sarsılabilir. 'Hala seni unutamadım' veya 'Senden sonrası hiç olmadı' gibi cümleler, tozlu raflardaki anıları canlandıracak. Eğer mevcut bir ilişkiniz varsa, partnerinizin size daha önce hiç söylemediği, belki de çekindiği çok derin bir sırrı veya bağlılık yeminini paylaşması kalbinizi fethedebilir. Dengeleri korumaya çalışırken duygularınızın akışına izin verin.