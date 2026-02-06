Pes Etmek Onlara Göre Değil: 2026 Yılının Başrolü Olacak 4 Burç

Yengeç burçları için 2026, adeta evrenin onlara borcunu ödediği bir yıl oluyor. Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter’in Yengeç burcundaki yücelimi, attığınız her adımda devasa sonuçlar almanıza olanak tanıyor. Astrologlara göre, Jüpiter’in bu konumu sizin için sadece şans değil, aynı zamanda hak ettiğiniz başarılara ulaşmanız için önünüzdeki tüm barikatların kalkması anlamına geliyor.

Üstelik Jüpiter’in kaderi temsil eden Kuzey Ay Düğümü ile yaptığı olumlu açı, sizi yaşam amacınıza her zamankinden daha yakın hissettirecek. Şubat ortasında Satürn’ün kariyer eviniz olan onuncu eve geçişiyle birlikte, özellikle otorite figürleriyle ilgili geçmişten gelen çocukluk yaralarınızın şifalandığını göreceksiniz. Hem ruhsal bir temizlik hem de profesyonel bir yükseliş sizi bekliyor.