Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile Eşleşince Arda Turan, UEFA'dan Türkiye'yi İstedi

Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı elemiş ancak Panathinaikos'u eleyerek Konferans Ligi'nde yoluna devam etmişti. 6 maçlık lig bölümünü 4 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyetle kapatan Ukrayna ekibi lech Poznan'la eşleşti.

Savaş sebebiyle Shakhtar ve diğer Ukrayna takımları Avrupa maçlarını Polonya'da oynuyordu.