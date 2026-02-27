onedio
Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile Eşleşince Arda Turan, UEFA'dan Türkiye'yi İstedi

Hakan Karakoca
27.02.2026 - 23:31

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşti. Genç teknik adam, eşleşmenin ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Daha önce Avrupa maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar bu turda Polonya ekibiyle eşleştiği için maçlarını başka ülkede oynamak istiyor.

Arda Turan, maçı Türkiye'de oynamak istiyor.

Arda Turan, Lech Poznan ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını Türkiye’de oynamak istediğini açıkladı. 39 yaşındaki teknik adam, 'UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir' ifadelerini kullandı.

Sezona Beşiktaş'ı eleyerek başlamıştı.

Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı elemiş ancak Panathinaikos'u eleyerek Konferans Ligi'nde yoluna devam etmişti. 6 maçlık lig bölümünü 4 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyetle kapatan Ukrayna ekibi lech Poznan'la eşleşti. 

Savaş sebebiyle Shakhtar ve diğer Ukrayna takımları Avrupa maçlarını Polonya'da oynuyordu.

