Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile Eşleşince Arda Turan, UEFA'dan Türkiye'yi İstedi
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşti. Genç teknik adam, eşleşmenin ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Daha önce Avrupa maçlarını Polonya'da oynayan Shakhtar bu turda Polonya ekibiyle eşleştiği için maçlarını başka ülkede oynamak istiyor.
Arda Turan, maçı Türkiye'de oynamak istiyor.
Sezona Beşiktaş'ı eleyerek başlamıştı.
