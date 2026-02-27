onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Liverpool Taraftarı Eşleşmeden Memnun, Galatasaray'dan İntikam Almak İstiyor

Liverpool Taraftarı Eşleşmeden Memnun, Galatasaray'dan İntikam Almak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 20:42

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, son 16 turuna çıkmak için iki maç sonunda Juventus'u eledi ve tekrar Liverpool'a rakip oldu. Galatasaray taraftarı bu eşleşmede ilk maçtaki galibiyete güvenirken Liverpool tarafı ise güçlü bir intikam istiyor. 10 gollü galibiyet isteyen bile var. 

Liverpool taraftarı gün boyu bu eşleşmeden beklentilerini yazdı. Dikkatli olunması gerekenlerin sesi ise daha cılız kaldı. 

İşte o tepkilerden bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Galatasaray'ı 10 golle yenip elediğimizde, işte o zaman işler bambaşka bir boyuta taşınacak."

"Galatasaray'ı 10 golle yenip elediğimizde, işte o zaman işler bambaşka bir boyuta taşınacak."
twitter.com

"Çok tatmin edici bir karma deneyimi."

"Çok tatmin edici bir karma deneyimi."
twitter.com

"ARTIK ONLARA İNGİLTERE ŞAMPİYONU OLDUĞUMUZU GÖSTERME ZAMANI GELDİ, TÜRKLER BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAK"

"ARTIK ONLARA İNGİLTERE ŞAMPİYONU OLDUĞUMUZU GÖSTERME ZAMANI GELDİ, TÜRKLER BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAK"
twitter.com

"İki maçlık seride onları rahatlıkla yenmeliyiz."

"İki maçlık seride onları rahatlıkla yenmeliyiz."
twitter.com

"Hesaplaşma zamanı geldi."

"Hesaplaşma zamanı geldi."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Onlarla yarım kalmış bir işimiz var. İntikam zamanı."

"Onlarla yarım kalmış bir işimiz var. İntikam zamanı."
twitter.com

"Umarım onları büyük bir farkla yenerek intikamımızı alabiliriz."

"Umarım onları büyük bir farkla yenerek intikamımızı alabiliriz."
twitter.com

"Harika, önümüzde ciddi bir sınav var. Umarım çocuklar bu sefer İstanbul'da tatilde olmadıklarını hatırlarlar."

"Harika, önümüzde ciddi bir sınav var. Umarım çocuklar bu sefer İstanbul'da tatilde olmadıklarını hatırlarlar."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın