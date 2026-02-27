Liverpool Taraftarı Eşleşmeden Memnun, Galatasaray'dan İntikam Almak İstiyor
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, son 16 turuna çıkmak için iki maç sonunda Juventus'u eledi ve tekrar Liverpool'a rakip oldu. Galatasaray taraftarı bu eşleşmede ilk maçtaki galibiyete güvenirken Liverpool tarafı ise güçlü bir intikam istiyor. 10 gollü galibiyet isteyen bile var.
Liverpool taraftarı gün boyu bu eşleşmeden beklentilerini yazdı. Dikkatli olunması gerekenlerin sesi ise daha cılız kaldı.
İşte o tepkilerden bazıları...
"Galatasaray'ı 10 golle yenip elediğimizde, işte o zaman işler bambaşka bir boyuta taşınacak."
"Çok tatmin edici bir karma deneyimi."
"ARTIK ONLARA İNGİLTERE ŞAMPİYONU OLDUĞUMUZU GÖSTERME ZAMANI GELDİ, TÜRKLER BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAK"
"İki maçlık seride onları rahatlıkla yenmeliyiz."
"Hesaplaşma zamanı geldi."
"Onlarla yarım kalmış bir işimiz var. İntikam zamanı."
"Umarım onları büyük bir farkla yenerek intikamımızı alabiliriz."
"Harika, önümüzde ciddi bir sınav var. Umarım çocuklar bu sefer İstanbul'da tatilde olmadıklarını hatırlarlar."
