Liverpool Taraftarı Eşleşmeden Memnun, Galatasaray'dan İntikam Almak İstiyor

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray, son 16 turuna çıkmak için iki maç sonunda Juventus'u eledi ve tekrar Liverpool'a rakip oldu. Galatasaray taraftarı bu eşleşmede ilk maçtaki galibiyete güvenirken Liverpool tarafı ise güçlü bir intikam istiyor. 10 gollü galibiyet isteyen bile var.

Liverpool taraftarı gün boyu bu eşleşmeden beklentilerini yazdı. Dikkatli olunması gerekenlerin sesi ise daha cılız kaldı.

İşte o tepkilerden bazıları...