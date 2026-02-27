Bakan Açıkladı: Okullarda ve Cezaevlerinde Yeni Uygulama Başlıyor

Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarına göre, özellikle risk altındaki 12-18 yaş grubundaki ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verilerek kapsamlı bir tarama ve danışmanlık sistemi kuruluyor. Ergenlik dönemindeki gençleri tütün ürünlerinden madde kullanımına, internet bağımlılığından diğer davranışsal sorunlara kadar her türlü riskten korumayı amaçlayan bu model, sorunları henüz büyümeden tespit etmeyi hedefliyor.

Bu dev proje sadece okullarla sınırlı kalmıyor; Adalet Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde cezaevlerinde de yeni bir dönem başlıyor. Şu an için Bakırköy ve Elazığ cezaevlerinde pilot olarak uygulanan sistemde, bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişilerin tahliyelerine bir yıl kala yoğun bir tedavi sürecine alınması sağlanıyor. Cezaevleri bünyesinde kurulan özel merkezlerde tedavi gören hükümlülerin, özgürlüklerine kavuştuklarında bağımlılıklarından arınmış ve topluma sağlıklı bireyler olarak dönmeleri amaçlanıyor. Bakanlık, bu iki koldan yürütülen çalışmalarla hem erken yaştaki bireyleri korumayı hem de suça karışmış kişileri yeniden hayata kazandırarak bağımlılığın sosyal maliyetini düşürmeyi planlıyor.