Bakan Açıkladı: Okullarda ve Cezaevlerinde Yeni Uygulama Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2026 - 08:00

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede rotayı okullara ve cezaevlerine kırdı. 12-18 yaş arası gençlere yönelik erken teşhis taramaları başlatılırken, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verilerek kapsamlı bir tarama ve danışmanlık sistemi kuruluyor. Benzer sistem cezaevlerinde de uygulanacak. Hükümlü bağımlı bireyler için tahliye öncesi özel tedavi programları devreye alınıyor. İşte tüm detaylar…

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, toplumun genelini etkileyen bağımlılık sorununa karşı stratejik bir değişikliğe giderek doğrudan sahaya iniyor.

Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarına göre, özellikle risk altındaki 12-18 yaş grubundaki ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verilerek kapsamlı bir tarama ve danışmanlık sistemi kuruluyor. Ergenlik dönemindeki gençleri tütün ürünlerinden madde kullanımına, internet bağımlılığından diğer davranışsal sorunlara kadar her türlü riskten korumayı amaçlayan bu model, sorunları henüz büyümeden tespit etmeyi hedefliyor.

Bu dev proje sadece okullarla sınırlı kalmıyor; Adalet Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde cezaevlerinde de yeni bir dönem başlıyor. Şu an için Bakırköy ve Elazığ cezaevlerinde pilot olarak uygulanan sistemde, bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişilerin tahliyelerine bir yıl kala yoğun bir tedavi sürecine alınması sağlanıyor. Cezaevleri bünyesinde kurulan özel merkezlerde tedavi gören hükümlülerin, özgürlüklerine kavuştuklarında bağımlılıklarından arınmış ve topluma sağlıklı bireyler olarak dönmeleri amaçlanıyor. Bakanlık, bu iki koldan yürütülen çalışmalarla hem erken yaştaki bireyleri korumayı hem de suça karışmış kişileri yeniden hayata kazandırarak bağımlılığın sosyal maliyetini düşürmeyi planlıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Gizem Öztürk

Biraz erken (!) olmadı mı??? 🤔

Mubeyyen Torun

okullara ininceye kadar niye beklediniz