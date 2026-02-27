Bakan Açıkladı: Okullarda ve Cezaevlerinde Yeni Uygulama Başlıyor
Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede rotayı okullara ve cezaevlerine kırdı. 12-18 yaş arası gençlere yönelik erken teşhis taramaları başlatılırken, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verilerek kapsamlı bir tarama ve danışmanlık sistemi kuruluyor. Benzer sistem cezaevlerinde de uygulanacak. Hükümlü bağımlı bireyler için tahliye öncesi özel tedavi programları devreye alınıyor. İşte tüm detaylar…
Sağlık Bakanlığı, toplumun genelini etkileyen bağımlılık sorununa karşı stratejik bir değişikliğe giderek doğrudan sahaya iniyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Biraz erken (!) olmadı mı??? 🤔
okullara ininceye kadar niye beklediniz