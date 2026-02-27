onedio
Orhan Pamuk’un Eski Aşkından Masumiyet Müzesi Yorumu

Elif Sude Yenidoğan
27.02.2026 - 10:00

Masumiyet Müzesi dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. Netflix’te izlenme listelerinde üst sıralara çıkan yapım sosyal medyada da geniş yankı buldu. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in performansı sık sık konuşuluyor. Diziye dair en dikkat çeken yorumlardan biri ise Karolin Fişekçi’den geldi. Orhan Pamuk’un eski sevgilisi olarak bilinen Fişekçi, uyarlamayı izlediğini açıkladı ve yorumunu ekledi.

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda güçlü bir çıkış yaptı.

Bu yoğun ilgi sürerken Karolin Fişekçi’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Fişekçi, diziyi izlediğini ve duygusal olarak etkilendiğini belirtti. “Orada kendimden çok şey buldum” sözleri öne çıktı. 

İkili ilk kez 2011’de basına yansıyan bir fotoğrafla gündeme gelmişti. Ardından ise Orhan Pamuk aşk iddiasımı reddetse de Karolin Fişekçi çarpıcı açıklamalarıyla sık sık isimlerinden söz ettirmişti.

İşte detaylar 👇

