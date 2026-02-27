Orhan Pamuk’un Eski Aşkından Masumiyet Müzesi Yorumu
Masumiyet Müzesi dizisi yayınlandığı günden bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. Netflix’te izlenme listelerinde üst sıralara çıkan yapım sosyal medyada da geniş yankı buldu. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in performansı sık sık konuşuluyor. Diziye dair en dikkat çeken yorumlardan biri ise Karolin Fişekçi’den geldi. Orhan Pamuk’un eski sevgilisi olarak bilinen Fişekçi, uyarlamayı izlediğini açıkladı ve yorumunu ekledi.
Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dijital platformda güçlü bir çıkış yaptı.
İşte detaylar 👇
