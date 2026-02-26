onedio
Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy, En Sevdiği Thomas Shelby Sahnesini Açıkladı

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 14:16

2013 yılında yayın hayatına başlayan Peaky Blinders 6 sezonun ardından final yapmıştı. Ancak Peaky Blinders hayranları için bu evren asla son bulmadı. Thomas Shelby için yapılan editler ve capsler hala sık sık kullanılıyor. 

Unutulmaz pek çok ana sahip olan dizide Cillian Murphy'nin en sevdiği sahne soruldu. Ünlü oyuncu etkileyici bir sahneyi herkese hatırlattı.

1. Dünya Savaşı'ndan sonrasında geçen Peaky Blinders, suç, aile bağları ve siyasetin iç içe geçtiği efsanevi bir yapım olarak unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

1919'dan başlayıp 1930'lu yılların ortalarına kadar giden hikayesiyle büyük bir kitleyi etkisi altına alan Peaky Blinders'ın bir sinema filmiyle noktalanması bekleniyor. Thomas Shelby'nin tarzının ikonikleştiği dizi 2022 yılında final yapmasına rağmen etkisi sürüyor.

Dizide Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, karakterinin en sevdiği sahnesini açıkladı.

Cillian Murphy bu soruya, 'Tommy'nin mezara götürüldüğü sahne. Hayatınız gözlerinizin önünden geçiyor.' yanıtını verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
