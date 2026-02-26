Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy, En Sevdiği Thomas Shelby Sahnesini Açıkladı
2013 yılında yayın hayatına başlayan Peaky Blinders 6 sezonun ardından final yapmıştı. Ancak Peaky Blinders hayranları için bu evren asla son bulmadı. Thomas Shelby için yapılan editler ve capsler hala sık sık kullanılıyor.
Unutulmaz pek çok ana sahip olan dizide Cillian Murphy'nin en sevdiği sahne soruldu. Ünlü oyuncu etkileyici bir sahneyi herkese hatırlattı.
1. Dünya Savaşı'ndan sonrasında geçen Peaky Blinders, suç, aile bağları ve siyasetin iç içe geçtiği efsanevi bir yapım olarak unutulmazlar arasındaki yerini aldı.
Dizide Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, karakterinin en sevdiği sahnesini açıkladı.
