Sandığınız Kadar Çekici Olmayabilirsiniz! Bilime Göre Karşı Cinsi Yanlış Okuyoruz

Gökçe Cici
27.02.2026 - 10:24

Çekici görünmenin belirli kuralları olduğuna dair inanç uzun süredir hayatın içinde. Sosyal medya, flört tavsiyeleri ve popüler kültür çoğu kişiyi 'ideal yüz' fikrine yönlendiriyor. Elmacık kemikleri daha keskin, çene hattı daha belirgin, hatlar daha feminen ya da daha maskülen olmalı fikri sık sık karşımıza çıkıyor. Oysa araştırmalar, çekicilik algısının sanılandan çok daha karmaşık ve çoğu zaman yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor.

Kaynak

Karşı cins ne istiyor sanıyoruz, gerçekte ne istiyor?

2024 yılında PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma, heteroseksüel kadın ve erkeklerden interaktif 3D yüz modelleri üzerinden kendi yüz hatlarını, ideal yüz hatlarını, kısa ve uzun vadeli partner tercihlerini ve karşı cinsin neyi tercih ettiğini düşündüklerini seçmelerini istedi. Ortaya çıkan sonuç adeta 'yanlış anlaşılmış elmacık kemikleri' hikayesi oldu. 

Kadınların, erkeklerin partnerlerinde tercih ettiği feminen yüz özelliklerini abarttığı; erkeklerin ise kadınların maskülen yüz hatlarına duyduğu ilgiyi olduğundan fazla tahmin ettiği görüldü.

Araştırma tek tip güzellik algısının geçerli olmadığını da vurguluyor. Tercihler bağlama göre değişiyor; kısa vadeli ilişkilerde farklı, uzun vadeli ilişkilerde farklı özellikler öne çıkabiliyor. Yine de ortak nokta projeksiyon eğilimi. Eğer 'gerçek güzellik' aşırı feminenlik ya da maskülenlik ile ilişkilendirilmişse, karşı tarafın da aynı uç noktayı istediği varsayılıyor. Ardından insanlar yüzlerini, tarzlarını hatta mimiklerini bile hayali beklentiye yaklaştırmaya çalışıyor.

Araştırma, algı hatasının yalnızca estetik tercihlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Araştırma, algı hatasının yalnızca estetik tercihlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Kişinin sahip olduğu yüz özellikleri ile zihnindeki 'ideal cinsel dimorfizm' arasındaki fark büyüdükçe karşı cinsin beklentisini yanlış yorumlama eğilimi de artıyor. Başka bir deyişle, karşı tarafın aşırı feminen ya da maskülen görünüm istediğine inanmak, kişinin kendi görünümünü yetersiz hissetmesine yol açabiliyor.

Tam da bu nedenle pek çok insan kendini iyileştirdiğini düşünürken flört deneyimlerinin zorlaştığını fark ediyor. Özellikler varsayılan tercihe göre değiştirilirken karşı taraf aynı hatayı ters yönde yapıyor. Sonuç olarak herkes görünmez bir hedefin peşinde koşuyor.

