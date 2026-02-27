Sandığınız Kadar Çekici Olmayabilirsiniz! Bilime Göre Karşı Cinsi Yanlış Okuyoruz

2024 yılında PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma, heteroseksüel kadın ve erkeklerden interaktif 3D yüz modelleri üzerinden kendi yüz hatlarını, ideal yüz hatlarını, kısa ve uzun vadeli partner tercihlerini ve karşı cinsin neyi tercih ettiğini düşündüklerini seçmelerini istedi. Ortaya çıkan sonuç adeta 'yanlış anlaşılmış elmacık kemikleri' hikayesi oldu.

Kadınların, erkeklerin partnerlerinde tercih ettiği feminen yüz özelliklerini abarttığı; erkeklerin ise kadınların maskülen yüz hatlarına duyduğu ilgiyi olduğundan fazla tahmin ettiği görüldü.

Araştırma tek tip güzellik algısının geçerli olmadığını da vurguluyor. Tercihler bağlama göre değişiyor; kısa vadeli ilişkilerde farklı, uzun vadeli ilişkilerde farklı özellikler öne çıkabiliyor. Yine de ortak nokta projeksiyon eğilimi. Eğer 'gerçek güzellik' aşırı feminenlik ya da maskülenlik ile ilişkilendirilmişse, karşı tarafın da aynı uç noktayı istediği varsayılıyor. Ardından insanlar yüzlerini, tarzlarını hatta mimiklerini bile hayali beklentiye yaklaştırmaya çalışıyor.