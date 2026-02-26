onedio
Çölün Ortasına Ağaç Duvarı Kurdular! Çin'in "Büyük Yeşil Duvar" Projesi Başarılı Oldu

Gökçe Cici
26.02.2026 - 15:27

Çin’in kuzeyinde çölleşmenin ilerleyişini durdurmak için başlatılan dev ağaçlandırma hamlesi yıllardır konuşuluyor. 'Büyük Yeşil Duvar' adı verilen proje, kum fırtınalarını azaltmak ve tarım alanlarını korumak amacıyla geliştirildi. Milyarlarca ağaç ve çalı dikilerek çöl sınırlarında yeşil kuşak oluşturuldu. Yeni araştırmalar, projenin yalnızca toprağı değil atmosferi de etkilediğini gösteriyor.

Çin’in kuzey çöllerine karşı geliştirilen yeşil bariyer aslında yarım asırlık planın parçası

Taklamakan Çölü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alıyor ve dünyanın en kurak bölgelerinden kabul ediliyor. 'Ölüm Denizi' ve 'Geri Dönüşü Olmayan Yer' gibi ürkütücü lakaplarla anılan coğrafya, dev kum tepeleri ve sınırlı canlı yaşamıyla biliniyor.

1978 yılında başlatılan ağaçlandırma kampanyası, çölün çevresine bitki örtüsü yerleştirerek kumların tarım alanlarını yutmasını engellemeyi hedefliyordu. Aynı zamanda şiddetli kum fırtınalarına karşı doğal set oluşturulması planlandı. Pekin’e kadar ulaşabilen toz bulutlarını azaltma amacı da projenin önemli hedefleri arasında yer aldı.

3 bin kilometreyi aşan yeşil kuşak tamamlandı ve uydu verileri çarpıcı sonuçlar gösteriyor

2024 yılında yetkililer, çöl çevresinde 3.046 kilometrelik yeşil kuşağın tamamlandığını duyurdu. Milyarlarca ağaç ve çalıdan oluşan hat, dünyanın en büyük ağaçlandırma girişimlerinden sayılıyor.

Uydu verileri üzerinden yapılan analizler, bölgede fotosentez faaliyetinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 2004-2017 yılları arasında Taklamakan yılda yaklaşık 8,3 milyon ton karbondioksit emerken 6,7 milyon ton salım yaptı. Başka deyişle çöl, net karbon yutağı haline gelerek atmosferdeki sera gazlarını azaltan aktif sistem gibi çalışmaya başladı.

Karbon emilimi yalnızca bitkilerle sınırlı değil, çöl kumu da sürece katkı sağlıyor

Araştırmalar, sıcaklık değişimleri nedeniyle genleşip daralan kum tanelerinin küçük miktarlarda da olsa karbondioksiti fiziksel olarak hapsedebildiğini gösteriyor. Böylece bitki örtüsü ile jeolojik süreçler birlikte çalışarak atmosferdeki karbon miktarının azalmasına katkı sunuyor.

Bilim insanları, insan müdahalesinin en zorlu kurak alanlarda bile karbon tutulumunu artırabileceğine dair doğrudan kanıt elde edildiğini belirtiyor. Yine de uzmanlar, iklim krizinin yalnızca ağaç dikimiyle çözülemeyeceği konusunda uyarıyor.

Reklam
