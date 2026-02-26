Çölün Ortasına Ağaç Duvarı Kurdular! Çin'in "Büyük Yeşil Duvar" Projesi Başarılı Oldu
Çin’in kuzeyinde çölleşmenin ilerleyişini durdurmak için başlatılan dev ağaçlandırma hamlesi yıllardır konuşuluyor. 'Büyük Yeşil Duvar' adı verilen proje, kum fırtınalarını azaltmak ve tarım alanlarını korumak amacıyla geliştirildi. Milyarlarca ağaç ve çalı dikilerek çöl sınırlarında yeşil kuşak oluşturuldu. Yeni araştırmalar, projenin yalnızca toprağı değil atmosferi de etkilediğini gösteriyor.
Çin’in kuzey çöllerine karşı geliştirilen yeşil bariyer aslında yarım asırlık planın parçası
3 bin kilometreyi aşan yeşil kuşak tamamlandı ve uydu verileri çarpıcı sonuçlar gösteriyor
Karbon emilimi yalnızca bitkilerle sınırlı değil, çöl kumu da sürece katkı sağlıyor
