Çölün Ortasına Ağaç Duvarı Kurdular! Çin'in "Büyük Yeşil Duvar" Projesi Başarılı Oldu

Araştırmalar, sıcaklık değişimleri nedeniyle genleşip daralan kum tanelerinin küçük miktarlarda da olsa karbondioksiti fiziksel olarak hapsedebildiğini gösteriyor. Böylece bitki örtüsü ile jeolojik süreçler birlikte çalışarak atmosferdeki karbon miktarının azalmasına katkı sunuyor.

Bilim insanları, insan müdahalesinin en zorlu kurak alanlarda bile karbon tutulumunu artırabileceğine dair doğrudan kanıt elde edildiğini belirtiyor. Yine de uzmanlar, iklim krizinin yalnızca ağaç dikimiyle çözülemeyeceği konusunda uyarıyor.