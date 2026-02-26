onedio
Milyonlarca Lira Toplanıyor: Dilek Havuzlarına Atılan Paralar Nereye Gidiyor?

Milyonlarca Lira Toplanıyor: Dilek Havuzlarına Atılan Paralar Nereye Gidiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 10:25

Seyahat ederken ya da turistik alanlarda gezerken dilek havuzuna para atan insanlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Kimi şans getirmesi için, kimi sevdiğine kavuşmak için, kimi yeniden aynı şehre dönebilmek için bozuklukları suya bırakır. Yüzyıllardır süren gelenek bugün hala milyonlarca insan tarafından sürdürülüyor. Peki suyun dibinde biriken o paralar gerçekten orada mı kalıyor?

Kaynak 1, Kaynak 2

Herkes dilek tutuyor ama paraların akıbetini çok az kişi merak ediyor.

Herkes dilek tutuyor ama paraların akıbetini çok az kişi merak ediyor.

Roma’nın simgelerinden Trevi Çeşmesi’ne atılan paraların yıllık toplamı 1 milyon sterlini aşabiliyor. Toplanan para düzenli aralıklarla temizleniyor ve Katolik yardım kuruluşu Caritas’a bağışlanıyor. Kuruluş, elde edilen geliri aşevleri, evsizler için barınma projeleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda marketleri için kullanıyor.

Toplama süreci de başlı başına ilginç. Görevliler uzun süpürgeler ve vakum sistemleriyle suyun içindeki paraları çekiyor. Ardından madeni paralar kurutuluyor, ayrıştırılıyor ve sayılıyor. Turistler dilek dilerken aynı zamanda hiç tanımadıkları insanlara destek sağladıklarını çoğu zaman fark etmiyor.

Küçük havuzlarda bakım giderlerine... Bazı yerlerde ise doğrudan yardıma dönüşüyor.

Küçük havuzlarda bakım giderlerine... Bazı yerlerde ise doğrudan yardıma dönüşüyor.

Dünyanın farklı şehirlerindeki dilek havuzlarında toplanan paralar farklı amaçlarla değerlendiriliyor. Las Vegas’taki Bellagio çeşmesinde toplanan paralar Habitat for Humanity adlı konut yardım kuruluşuna bağışlanmıştı. Disneyland parklarındaki havuzlardan çıkan gelir ise Make-A-Wish Vakfı’na aktarılıyor.

Daha küçük şehirlerdeki havuzlarda biriken paralar çoğu zaman temizlik ve bakım masrafları için kullanılıyor. Su pompalarının çalışması, filtre sistemleri ve onarım giderleri bu gelir sayesinde karşılanabiliyor. Ancak her anıt veya havuz para atmaya uygun kabul edilmiyor; New York’taki 11 Eylül Anıtı’nda ziyaretçiler saygı gereği para atmaktan kaçınmaları konusunda uyarılıyor.

