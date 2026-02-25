Sürücüler Anlamını Bilmiyor: 'Boş Kırmızı Daire' Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor?

Kırmızı çerçeveli ve ortası beyaz boş daire, İngiltere Karayolu Trafik Kuralları’na göre yolun tüm araç trafiğine kapalı olduğunu gösterir. Yani otomobil, motosiklet, kamyonet ya da kamyon fark etmeksizin hiçbir motorlu taşıtın ilerlemesine izin verilmez. Bazı bölgelerde at arabaları gibi diğer taşıt türleri de kapsama dahil edilebilir; istisnalar alt panolarda belirtilir.

Sembol içermemesi kafa karıştırsa da tasarım özellikle sade tutulur. Amaç, kısıtlamanın belirli araç türüne değil, tüm taşıtlara yönelik olduğunu hızlı şekilde anlatmaktır.