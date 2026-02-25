onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürücüler Anlamını Bilmiyor: 'Boş Kırmızı Daire' Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor?

Sürücüler Anlamını Bilmiyor: 'Boş Kırmızı Daire' Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 11:36

Trafikte karşılaşılan bazı levhalar ilk bakışta anlamsız görünebiliyor. Kırmızı çerçeveli, ortası tamamen boş daire de sürücülerin en çok karıştırdığı işaretlerden. Çoğu kişi solmuş, iptal edilmiş ya da sadece belirli araçlara yönelik sanabiliyor. Oysa anlamı oldukça net ve ihlali doğrudan cezaya yol açabiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de geçerli olan boş kırmızı daire levhası en katı yasaklardan birini ifade ediyor.

İngiltere’de geçerli olan boş kırmızı daire levhası en katı yasaklardan birini ifade ediyor.

Kırmızı çerçeveli ve ortası beyaz boş daire, İngiltere Karayolu Trafik Kuralları’na göre yolun tüm araç trafiğine kapalı olduğunu gösterir. Yani otomobil, motosiklet, kamyonet ya da kamyon fark etmeksizin hiçbir motorlu taşıtın ilerlemesine izin verilmez. Bazı bölgelerde at arabaları gibi diğer taşıt türleri de kapsama dahil edilebilir; istisnalar alt panolarda belirtilir.

Sembol içermemesi kafa karıştırsa da tasarım özellikle sade tutulur. Amaç, kısıtlamanın belirli araç türüne değil, tüm taşıtlara yönelik olduğunu hızlı şekilde anlatmaktır.

Uzmanlara göre sürücüler çoğu zaman işareti eski, geçersiz ya da yalnızca motorlu araçlara yönelik zannediyor.

Uzmanlara göre sürücüler çoğu zaman işareti eski, geçersiz ya da yalnızca motorlu araçlara yönelik zannediyor.

Oysa yasaklı bölgeye giriş, anında ceza tutanağıyla sonuçlanabiliyor. Özellikle okul çevreleri, düşük emisyon bölgeleri ve yalnızca otobüs kullanımına ayrılmış güzergahlarda sıkça görülüyor.

Sonbahar ve kış aylarında sis, yağmur ve erken kararan hava koşulları levhanın fark edilmesini zorlaştırıyor. Alt panolarda yer alan saat aralıkları ya da istisnaları okumaya zaman kalmadan ihlal gerçekleşebiliyor.

Yaya öncelikli alanlar, sakin sokaklar, özel mülk yolları, dar köprüler ya da tek yönlü geçişler bu levhanın en sık yer aldığı noktalar arasında. Amaç trafik yoğunluğunu azaltmak, güvenliği artırmak ve çevresel etkileri sınırlamak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cncyhn

Taşak mı geçiyorsun lan? İngilteredeki levhanın anlamını çoğu sürücü niye bilsin?

Lidya Pera

Bu “çift yönlü kapalı” işareti bizde de var elbette ama insanlar, oradaki gibi yanlış anlayıp kural ihlali yapmasın diye kullanılmıyor. Ya yolun başına “tek ... Devamını Gör